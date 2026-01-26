Hapšenje u Novom Gradu: Vozio pod dejstvom droge, pa mu pronašli bombe, metke i kokain

Lice A.G. iz Novog Grada uhapšeno je zbog vožnje pod dejstvom droge, da bi policija u pretresu stambenih prostorija koje koristi pronašla i bombe i municiju.

"Policijski službenici Policijske stanice Novi Grad su 25.01.2026. godine prilikom pretresa stambenih prostorija koje koristi lice A.G. iz Novog Grada pronašli i privremeno oduzeli tri ručne bombe, 50 metaka kalibra 7,62mm i manju kutiju sa ostacima bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Navedeno lice je prethodno istog dana lišeno slobode nakon što je kontrolom u saobraćaju utvrđeno da upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga", saopšteno je iz PU Prijedor.

Zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH licu je uručen prekršajni nalog, a nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv A.G. dostaviće se izvještaj za počinjena krivična djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“ i „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.