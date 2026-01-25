Logo
Horor! Žena izgorjela u stanu, policija zatekla jeziv prizor

Хорор! Жена изгорјела у стану, полиција затекла језив призор
Foto: Tanjug/AP

Danas je u Dalmatinskoj ulici na Paliluli došlo do tragičnog incidenta u stanu u kojem je živjela nepokretna S.J. (78), koja je, prema izjavama komšija, živjela sama, nezvanično saznaje Telegraf.

Kako nezvanično Telegraf saznaje, požar je izbio kada se S.J. najvjerovatnije zapalila cigarom.

Цигарета / Илустративна фотографија

Republika Srpska

Da li će biti zabranjeno pušenje u zatvorenom?

Nažalost, povrede su bile smrtonosne, a tijelo je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju radi utvrđivanja tačnih okolnosti smrti.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

