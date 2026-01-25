Horor! Žena izgorjela u stanu, policija zatekla jeziv prizor

Izvor:
Telegraf
25.01.2026
21:39
Komentari:0
Danas je u Dalmatinskoj ulici na Paliluli došlo do tragičnog incidenta u stanu u kojem je živjela nepokretna S.J. (78), koja je, prema izjavama komšija, živjela sama, nezvanično saznaje Telegraf.
Kako nezvanično Telegraf saznaje, požar je izbio kada se S.J. najvjerovatnije zapalila cigarom.
Nažalost, povrede su bile smrtonosne, a tijelo je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju radi utvrđivanja tačnih okolnosti smrti.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
