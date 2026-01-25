Logo
Drama u Zagrebu: Muškarac pokušao pregaziti policajca, ovaj zapucao

SRNA

SRNA

25.01.2026

15:05

Драма у Загребу: Мушкарац покушао прегазити полицајца, овај запуцао
Foto: MUP Hrvatske

U Zagrebu je uhapšen tridesettrogodišnjak koji je osumnjičen za pokušaj ubistva policijskog službenika.

Iz zagrebačke Policijske uprave saopšteno je da su noćas oko 2.00 časa primili dojavu o automobilu "audi" zagrebačke registracije koji krivuda po putu, jer je vozač najvjerovatnije vozač pod uticajem alkohola.

Policija je pokušala da zaustavi vozilo, ali se vozač oglušio o naredbu i pobjegao, te u dva navrata načinom vožnje doveo u opasnost policijskog službenika.

U zagrebačkom naselju Sesvete vozač se zaustavio na jednom parkingu, nakon čega mu je policajac službenim vozilom prepriječio put, izašao iz vozila i krenuo prema njemu da ga uhapsi.

Međutim, osumnjičeni je u tom trenutku pokrenuo vozilo prema policajcu kako bi ga udario te nastavio bijeg.

Policajac se tada bacio na zemlju i ispalio dva hica u automobil kojim je upravljao osumnjičeni.

Osumnjičeni je uhapšen oko 6.00 časova nakon što je pobjegao u jednu kuću u Sesvetama.

Tagovi:

Zagreb

pokušaj ubistva

