Drama u Zagrebu: Muškarac pokušao pregaziti policajca, ovaj zapucao

Izvor:
SRNA
25.01.2026
15:05
Komentari:0
U Zagrebu je uhapšen tridesettrogodišnjak koji je osumnjičen za pokušaj ubistva policijskog službenika.
Iz zagrebačke Policijske uprave saopšteno je da su noćas oko 2.00 časa primili dojavu o automobilu "audi" zagrebačke registracije koji krivuda po putu, jer je vozač najvjerovatnije vozač pod uticajem alkohola.
Policija je pokušala da zaustavi vozilo, ali se vozač oglušio o naredbu i pobjegao, te u dva navrata načinom vožnje doveo u opasnost policijskog službenika.
U zagrebačkom naselju Sesvete vozač se zaustavio na jednom parkingu, nakon čega mu je policajac službenim vozilom prepriječio put, izašao iz vozila i krenuo prema njemu da ga uhapsi.
Međutim, osumnjičeni je u tom trenutku pokrenuo vozilo prema policajcu kako bi ga udario te nastavio bijeg.
Policajac se tada bacio na zemlju i ispalio dva hica u automobil kojim je upravljao osumnjičeni.
Osumnjičeni je uhapšen oko 6.00 časova nakon što je pobjegao u jednu kuću u Sesvetama.
