Ovo su imena teško povrijeđenih u Tuzli: Svi su iz Republike Srpske

Tri lica su teško povrijeđena, dok je jedno zadržano na UKC-u Tuzle poslije masovne tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde u blizini međunarodnog aerodroma.

Prema dosadašnjim informacijama iz medija, u pitanju je huliganska sačekuša za navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa utakmice košarkaškog kluba.

Imena povrijeđenih u Tuzli

Stefan Vukšić (2000) iz Prijedora zadržan je na liječenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju.

Teške tjelesne povrede konstatovane su u Klinici za ortopediju Nikoli Kalamandu (1983.) iz Teslića, Davidu Rikiću (2005.) iz Petrova i Zdravku Dujiću (2000.) iz Prijedora. Lakše tjelesne povrede zadobili su Miloš Adžić (2004.) iz Banje Luke, Velimir Mihajlović (1990.) iz Banjaluke, Ognjen Kecman (2003.) iz Prijedora, Ognjen Filipović (1996.) iz Banje Luke, Marko Žarić (1996.) iz Bijeljine, Zdravko Dujić (2000.) iz Prijedora, Gliša Manojlović (2005.) iz Doboja, Nikola Drinić (1992.) iz Laktaša, Đorđe Stević (1999.) iz Banje Luke, Damajan Kapetanović (2005.) iz Bijeljine, Marko Zarić (1996.) iz Bijeljine, Roko Kalešić (2004.) iz Pule, Tomislav Kustura (1986.) iz Splita, Josip Savić (2006.) iz Međugorja, Marko Primorac (1999.) iz Čitluka, Josip Kustura (1987.) iz Splita, Petar Vukojević (1981.) iz Splita, Kristijan Mariono (2002.) iz Trogira, Duje Perić (1996.) iz Ploča i Alen Barančić (2004.) iz Splita, piše Istraga.ba.

Tuča navijača u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla

U tuči koja se desila sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali su pripadnici navijačke grupe Delije i Torcida, najvatreniji navijači Crvene zvezde i Hajduka iz Splita.

"Dana 24.01.2026. Godine, PS Živinice, oko 21,55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tuče više lica. Na mjesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tuči je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske", potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Povrijeđen policajac

Naglasila je da su u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a TK zadržane 93 osobe, navijači spomenutih grupa, a preduzetim radnjama je utvrđeno da nijedan učesnik u tučnjavi nije s područja Tuzlanskog kantona.

"Prema prvim informacijama, u tuči je povrijeđeno 23 lica, od kojih i jedan policijski službenik. O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona te je u toku uviđaj, a sve dalje mjere i radnje preduzimati će se prema uputstvima dežurnog tužioca", navela je Sprečić.