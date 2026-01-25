Crveni alarm: Srpska na oprezu zbog obilnih kiša i snijega

U pojedinim dijelovima Republike Srpske i FBiH, zbog najavljenih obilnih padavina, Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je crveno upozorenje.

Najveća količina kiše očekuje se u Hercegovini, dolini Neretve i Podrinju, prenosi RTRS.

Zbog obilnih padavina i topljenja snijega, na slivnom području Save, Vrbasa, Bosne i Drine, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja vodotoka iz korita.

Vanredno hidrološko stanje u FBiH

U Federaciji BiH proglašeno je vanredno hidrološko stanje.