Crveni alarm: Srpska na oprezu zbog obilnih kiša i snijega

25.01.2026

09:03

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

U pojedinim dijelovima Republike Srpske i FBiH, zbog najavljenih obilnih padavina, Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je crveno upozorenje.

Najveća količina kiše očekuje se u Hercegovini, dolini Neretve i Podrinju, prenosi RTRS.

Zbog obilnih padavina i topljenja snijega, na slivnom području Save, Vrbasa, Bosne i Drine, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja vodotoka iz korita.

Vanredno hidrološko stanje u FBiH

U Federaciji BiH proglašeno je vanredno hidrološko stanje.

