Crveni alarm: Srpska na oprezu zbog obilnih kiša i snijega

25.01.2026
09:03
Komentari:0
U pojedinim dijelovima Republike Srpske i FBiH, zbog najavljenih obilnih padavina, Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je crveno upozorenje.
Najveća količina kiše očekuje se u Hercegovini, dolini Neretve i Podrinju, prenosi RTRS.
Zbog obilnih padavina i topljenja snijega, na slivnom području Save, Vrbasa, Bosne i Drine, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja vodotoka iz korita.
U Federaciji BiH proglašeno je vanredno hidrološko stanje.
Društvo
2 h0
Tenis
2 h4
Hronika
3 h1
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu