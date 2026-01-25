Logo
Snijeg ponovo stiže u Srpsku

Izvor:

ATV

25.01.2026

08:29

Снијег поново стиже у Српску
Foto: ATV

Nove snježne padavine očekuju se večeras u Republici Srpskoj prema prognozi RHMZ.

Danas nas u toku dana očekuje vjetrovito vrijeme sa kišom i grmljavinom na jugu i zapadu.

Na istoku i sjeveru toplo, suvo i sunčanije. Tokom popodneva jače padavine će se premiještati ka jugoistoku, a na zapadu padavine prestaju.

илу-водостај-25112025

Društvo

Vanredno hidrološko stanje u BiH: Porast vodostaja, očekuje se vrhunac vodenog talasa

Na jugu se očekuju obilne padavine. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku (Posavina Semberija), uglavnom suvo uz vrlo slabe padavine ponegdje.

U toku noći snijeg

Do večeri će vjetar oslabiti, a padavine će prestati u većini predjela osim na jugu i jugoistoku. Uveče i naredne noći pad temperature pa će na planinama na jugoistoku kiša preći u snijeg, saopšteno je iz RHMZ.

Vremenska prognoza

Kiša

Snijeg

