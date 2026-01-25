Haos u Tuzli: Sačekuša za navijače Crvene zvezde

U Tuzli se sinoć dogodio navijački sukob u kojem su učestvovali navijači Crvene zvezde. Incident se desio u blizini Međunarodnog aerodroma u Tuzli, gdje je Delijama napravljena sačekuša.

Riječ je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Evropske lige.

Navijači Zvezde sletjeli su na tuzlanski aerodrom i organizovano krenuli dalje, kada je došlo do napada u kojem je polupano i nekoliko automobila.

Za sada se ne zna koja grupa je izvršila napad, ali se očekuje da će ta informacija uskoro biti poznata.