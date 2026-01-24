Gacko na nogama! Nestale dvije strankinje, policija krenula u potragu

Autor:Bojan Nosović
24.01.2026
20:53
Komentari:0
Dvije strankinje izgubile se na području opštine Gacko a policija je krenula u potragu ATV je potvrđeno u PU Trebinje.
ATV nezvanično saznaje da su se žene sletjele sa puta Gacko Nevesinje u blizini sela Nadanići.
"Policijski službenici su na terenu. Potraga je u toku", kratko za ATV kažu u PU Trebinje.
Sa policijom su na terenu i gatački vatrogasci .
Svijet
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
