Zaplijenjeno 100 kilograma marihuane, uhapšen osumnjičeni!

Izvor:
SRNA
24.01.2026
17:45
Komentari:
Policija je u jednoj garaži u Beogradu zaplijenila oko 100 kilograma marihuane i uhapsila U.M. /29/ osumnjičenog za trgovinu droge, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je zaplijenjena marihuana upakovana u 98 paketa, kao i vozilo u kojem je droga bila sakrivena.
On je dodao da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.
Dačić je čestitao pripadnicima Uprave kriminalističke policije na uspješno realizovanoj akciji i velikoj pljenidbi.
"Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima i svih oblika organizovanog kriminala", poručio je Dačić.
