Vjeroučitelj Mustafa Hrustanbegović osumnjičen za dječiju pornografiju, okušao se i u politici

Tokom protekle sedmice su policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili Mustafu Hrustanbegovića iz Janje zbog sumnje da je počinio krivično djelo Iskorištavanje djece za pornografiju.

Hrustanbegović je rođen 1984. godine u Bijeljini, a trenutno živi u naselju Janja.

Hronika Detalji akcije MUP-a Srpske: Vjeroučitelj uhapšen zbog vrbovanja djece za pornografiju

Uhapšen je u akciji "Sistem" po naredbi nadležnog suda, a na osnovu zahtjeva tužilaštva koje vjeruje da ima čvrste dokaze protiv njega da je počinio krivično djelo.

Policija je pretresla kuću u kojoj živi prilikom čega su privremeno oduzeli računare, mobilne telefone, memorijske kartice i druge uređaje za čuvanje digitalnih podataka.

Hrustanbegović je osumnjičen da je u prethodnom periodu putem interneta posjećivao stranice koje sadrže materijale sa fotografijama dječije pornografije, te da je preuzimao fotografije i videosnimke. Takođe se navodi da je putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju uvozio i distribuisao pomenuti sadržaj. Sumnja se i da je preko društvenih mreža vrbovao djecu, navodeći ih na izradu sadržaja dječije pornografije.

Istraga u ovom predmetu je u toku, Hrustanbegović je na kriminalističkoj obradi, nakon čega će biti donesene dalje tužilačke odluke o tome da li treba ići u pritvor ili su dovoljne mjere zabrane.

Ko je uhapšeni Hrustanbegović

Kako su mediji pisali riječ o magistru pedagogije, vjeroučitelju u više škola u Janji i Bijeljini te predsjedniku džematskog odbora Atik džamije u Janji, što je dodatno šokiralo javnost.

Sada je poznato i da se Hrustanbegović okušao i u politici, s obzirom na to da je bio kandidat Naroda i pravde za odbornika u Skupštini Grada Bijeljina na Lokalnim izborima 2020. godine. On je kao član NiP-a bio na zajedničkoj listi "SDA-NiP", koja je te godine formirana u Bijeljini.

Lokalni portal Dešavanja u Bijeljini navodi i da je Hrustanbegović bio aktivan u nevladinom sektoru kroz organizaciju LAG, učestvujući na seminarima i obukama iz oblasti pisanja projekata po standardima Evropske unije.

"Zajedno sa Medžlisom Islamske zajednice Janja učestvovao je u izradi elaborata i otvaranju dječije igraonice "Vildan", gdje je bio i prvi upravnik. U tom periodu bio je na master studiju iz oblasti religijske edukacije, oženjen i otac dvoje djece", pišu Dešavanja u Bijeljini.