ATV saznaje: Uhapšen Jovan Delić, pretresi na više lokacija

Jovan Delić iz Trebinja uhapšen je danas u akciji policije, a izvršen je pretres na više lokacija na području Bijeljine, Bileće i Trebinja, saznaje ATV.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Bijeljina i Trebinje danas su u okviru operativnih aktivnosti na polju suzbijanja trgovine narkoticima izvršili pretrese lokacija i vozila na području Bijeljine, Bileće i Trebinja koje koristi lice J. D. iz Trebinja.

Tom prilikom je prilikom pretresa pronađeno i oduzeto oko 215 grama opojne droge kokain i 6.850 evra i mobilni telefon, a navedeno lice je lišeno slobode", rečeno je iz MUP-a Republike Srpske.

Procjenjuje se da je ulična vrijednost oduzete droge oko 16.000 evra.

Delić će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, pod čijim se nadzorom preduzimaju sve mjere i radnje.