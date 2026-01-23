Logo
Large banner

Četvoro opljačkano u Bratuncu, uhapšeni mještani

23.01.2026

09:08

Komentari:

0
Четворо опљачкано у Братунцу, ухапшени мјештани
Foto: Pexels

Pripadnici Policijske stanice Bratunac su juče, u četvrtak, 22. januara, uhapsili mještane S.B. i R.M., a terete ih da su opljačkali četvoricu Palestinaca.

"Osumnjičeni su da su istog dana, na području opštine Bratunac, zaustavili i fizički napali četiri lica afroazijskog porijekla, državljane Palestine, te im ukrali određenu količinu novca. Oštećeni su se radi ukazivanja ljekarske pomoći javila u Dom zdravlja Bratunac", rečeno je iz policije.

Sudija naredio pretres

Na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Srebrenici, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca, osumnjičeni su pretreseni. Kako je rečeno iz policije, pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa razbojništvom.

Jedan bio pijan

Nakon hapšenja, osumnjičeni su alkotestirani, te je kod S.B. utvrđeno 1,90 g/kg alkohola.

"On je tom prilikom dobrovoljno predao jedan PVC paketić sa prahom koji asocira na spid, bruto mase jedan gram", kazali su iz policije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog d‌jela, prenose Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

Bratunac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Потпуни застој на ауто-путу: На истом мјесту чак четири удеса

Hronika

Potpuni zastoj na auto-putu: Na istom mjestu čak četiri udesa

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen, ima povrijeđenih

3 h

0
Дјевојка обливена крвљу улетила у болницу: Полицији открила ко је нападач

Hronika

Djevojka oblivena krvlju uletila u bolnicu: Policiji otkrila ko je napadač

4 h

0
Двије дјевојке повријеђене у саобраћајној несрећи

Hronika

Dvije djevojke povrijeđene u saobraćajnoj nesreći

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner