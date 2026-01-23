Četvoro opljačkano u Bratuncu, uhapšeni mještani

Pripadnici Policijske stanice Bratunac su juče, u četvrtak, 22. januara, uhapsili mještane S.B. i R.M., a terete ih da su opljačkali četvoricu Palestinaca.

"Osumnjičeni su da su istog dana, na području opštine Bratunac, zaustavili i fizički napali četiri lica afroazijskog porijekla, državljane Palestine, te im ukrali određenu količinu novca. Oštećeni su se radi ukazivanja ljekarske pomoći javila u Dom zdravlja Bratunac", rečeno je iz policije.

Sudija naredio pretres

Na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Srebrenici, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca, osumnjičeni su pretreseni. Kako je rečeno iz policije, pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa razbojništvom.

Jedan bio pijan

Nakon hapšenja, osumnjičeni su alkotestirani, te je kod S.B. utvrđeno 1,90 g/kg alkohola.

"On je tom prilikom dobrovoljno predao jedan PVC paketić sa prahom koji asocira na spid, bruto mase jedan gram", kazali su iz policije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog d‌jela, prenose Nezavisne.