Logo
Large banner

Djevojka oblivena krvlju uletila u bolnicu: Policiji otkrila ko je napadač

Izvor:

Telegraf

23.01.2026

07:30

Komentari:

0
Дјевојка обливена крвљу улетила у болницу: Полицији открила ко је нападач
Foto: Pexels

Beograd je jutros potresao jeziv čin nasilja koji je samo pukom srećom izbjegnut da postane tragedija.

Djevojka S.R. (23) primljena je rano jutros u Urgentni centar sa stravičnom ubodnom ranom u predjelu obraza, nakon što je preživjela napad nožem na Voždovcu!

Хороскоп

Zanimljivosti

Detaljna astrološka prognoza: Šta nam zvijezde donose danas?

Scene u bolnici bile su potresne - djevojka je stigla oblivena krvlju, a ljekari su odmah započeli borbu da saniraju tešku povredu lica. Dok su se hirurzi borili za njeno zdravlje, policija je već bila u pripravnosti.

"Nije bio stranac, znam ko me je unakazio!"

Iako su prve sumnje ukazivale na to da je riječ o manijaku koji vreba prolaznike, uslijedilo je priznanje žrtve koje je lecnulo istaržioce. Nesrećna djevojka je, uprkos stravičnim bolovima, inspektorima uspjela da izusti samo jedno: "Poznajem mladića koji me je napao!"

Ovo šokantno saznanje baca potpuno novo svjetlo na krvavu dramu. Više se ne traga za "nepoznatim napadačem" iz sjenke, već za osobom koja je bila dio života ove mlade djevojke!

struja elektro

Banja Luka

Više banjalučkih ulica danas bez struje

Policijske snage su u stanju pune pripravnosti. Od trenutka kada je S.R. otkrila identitet krvnika, sve patrole su dobile naređenje - osumnjičeni mora biti pronađen!

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', pretresaju se poznate lokacije, blokirani su ključni dijelovi Voždovca i češljaju se snimci sa svih nadzornih kamera.

Iako su povrede lica jezive i mogu ostaviti trajne posljedice, ljekari su potvrdili da je djevojka za dlaku izbjegla smrt. Sječivo je prošlo blizu vitalnih arterija, ali je ona trenutno van životne opasnosti.

Hitna pomoć

Hronika

Dvije djevojke povrijeđene u saobraćajnoj nesreći

O slučaju je obaviješteno i naldležno tužilaštvo.

Podijeli:

Tagovi:

povrijeđena djevojka

Beograd

napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јуриј Ушаков на састанку са специјалним изаслаником предсједника САД Стивом Виткофом

Svijet

Poruka iz Kremlja nakon pregovora: Bez teritorijalnog rješenja nema trajnog mira

5 h

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp: Masivna flota vojnih brodova SAD kreće se ka Iranu

5 h

0
Састанак Путина и Виткофа трајао више од три и по сата

Svijet

Sastanak Putina i Vitkofa trajao više od tri i po sata

5 h

0
Данас је дан праштања: Ово је важна молитва млађем брату Василија Великог

Društvo

Danas je dan praštanja: Ovo je važna molitva mlađem bratu Vasilija Velikog

5 h

0

Više iz rubrike

Двије дјевојке повријеђене у саобраћајној несрећи

Hronika

Dvije djevojke povrijeđene u saobraćajnoj nesreći

5 h

0
Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Hronika

Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

13 h

0
Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви

Hronika

Vozač zaustavljen sa gotovo 3,5 promila alkohola u krvi

20 h

0
Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију

Hronika

Zatražen pritvor za osumnjičenog za iskorištavanje djece za pornografiju

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner