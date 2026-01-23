Djevojka oblivena krvlju uletila u bolnicu: Policiji otkrila ko je napadač

Beograd je jutros potresao jeziv čin nasilja koji je samo pukom srećom izbjegnut da postane tragedija.

Djevojka S.R. (23) primljena je rano jutros u Urgentni centar sa stravičnom ubodnom ranom u predjelu obraza, nakon što je preživjela napad nožem na Voždovcu!

Scene u bolnici bile su potresne - djevojka je stigla oblivena krvlju, a ljekari su odmah započeli borbu da saniraju tešku povredu lica. Dok su se hirurzi borili za njeno zdravlje, policija je već bila u pripravnosti.

"Nije bio stranac, znam ko me je unakazio!"

Iako su prve sumnje ukazivale na to da je riječ o manijaku koji vreba prolaznike, uslijedilo je priznanje žrtve koje je lecnulo istaržioce. Nesrećna djevojka je, uprkos stravičnim bolovima, inspektorima uspjela da izusti samo jedno: "Poznajem mladića koji me je napao!"

Ovo šokantno saznanje baca potpuno novo svjetlo na krvavu dramu. Više se ne traga za "nepoznatim napadačem" iz sjenke, već za osobom koja je bila dio života ove mlade djevojke!

Policijske snage su u stanju pune pripravnosti. Od trenutka kada je S.R. otkrila identitet krvnika, sve patrole su dobile naređenje - osumnjičeni mora biti pronađen!

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', pretresaju se poznate lokacije, blokirani su ključni dijelovi Voždovca i češljaju se snimci sa svih nadzornih kamera.

Iako su povrede lica jezive i mogu ostaviti trajne posljedice, ljekari su potvrdili da je djevojka za dlaku izbjegla smrt. Sječivo je prošlo blizu vitalnih arterija, ali je ona trenutno van životne opasnosti.

O slučaju je obaviješteno i naldležno tužilaštvo.