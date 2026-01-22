Vozač zaustavljen sa gotovo 3,5 promila alkohola u krvi

Izvor:
B92
22.01.2026
16:10
Komentari:0
Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podnijeta odgovarajuća prekršajna prijava.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji isključili su iz saobraćaja 29-godišnjeg vozača sa 3,45 promila alkohola u organizmu, dok je upravljao automobilom marke Ford.
Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podnijeta odgovarajuća prekršajna prijava, saopšteno je iz Policijske uprave u Kraljevu.
Iz Uprave apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.
(b92)
Zanimljivosti
1 h0
Društvo
1 h0
Republika Srpska
1 h2
Ostali sportovi
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
49
17
47
17
42
17
40
17
37
Trenutno na programu