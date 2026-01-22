Vozač zaustavljen sa gotovo 3,5 promila alkohola u krvi

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podnijeta odgovarajuća prekršajna prijava.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji isključili su iz saobraćaja 29-godišnjeg vozača sa 3,45 promila alkohola u organizmu, dok je upravljao automobilom marke Ford.

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podnijeta odgovarajuća prekršajna prijava, saopšteno je iz Policijske uprave u Kraljevu.

Iz Uprave apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.

(b92)