Logo
Large banner

Selektor Srbije pred polufinale: "Rekli smo da ne znamo šta možemo da očekujemo"

Izvor:

B92

22.01.2026

15:54

Komentari:

0
Ватерполо
Foto: Pixabay/kidsnewshu

Vaterpolisti Srbije će u petak od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Italije u polufinalu šampionata Evrope. U drugom polufinalu, od 18 časova, sastaju se reprezentacije Grčke i Mađarske.

"Prije turnira smo rekli da ne znamo šta možemo da očekujemo od sebe. Turnir nije dobro počeo, ali poslije toga smo vidjeli da nam je trebala takva utakmica da promijenimo pristup, mentalitet, kako da igramo, a posebno jer pripremne utakmice nisu išle kako treba. Nismo izgledali kako sada izgledamo, ali smo se popravljali iz meča u meč. Igrali smo sjajne mečeve protiv Španije i Mađarske, pa se nadam da ćemo ostati na tom nivou. Italija je imala svoj trenutak, igrala je fantastično. Mlad tim, pun motivacije, agresivan, nemaju šta da izgube i siguran sam da će dati 200 odsto i otići u finale", rekao je Stevanović.

Na pitanje šta će biti ključ, selektor ističe:

"Italijanski tim jeste nov ako ga poredimo sa Singapurom, ali ti igrači godinama igraju zajedno u klubovima. Poznaju se, igraju zajedno u klubovima, mladi su tim, ne boje se, idu na rezultat, igraju bez tenzije, bore se, pokušavaju da dobiju svakoga".

Хрватска ватерполо

Ostali sportovi

Vaterpolista Hrvatske: "Katastrofa..."

Nikola Jakšić je dobio mikrofon nakon selektora i poručio:

"Popravljali smo se iz meča u meč, ali iskreno mislim da još nismo na nivou na kome želimo da budemo i nadam se da će utakmica protiv Italije biti naša najbolja do sada. Mislim da je tim spreman jer igramo protiv najboljih, fantastičnog tima Italije i bićemo spremni. Lako je držati mentalitet bez euforije kada se pobeđuje, ali nadam se da ćemo ga zadržati i da ćemo biti bolji".

Srbija je prije deset godina u Beogradu postala evropski šampion:

"Imali smo mnogo sjajnih osjećanja prije 10 godina i Uroš i ja. Nadam se da će tribine biti pune i da će nas podržavati kao prije 10 godina. Iskreno se nadam da će tribine biti pune kao protiv Španije i da će nam to pomoći i dati nam podršku jer na to treba".

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Vaterpolo Srbija 2026

Srbija

Vaterpolo 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Глумица позира на промоцији филма

Scena

Gledaoci otkrili da je Sidni Svini glumila u erotskom trileru

2 h

0
Русиja тестира нови лијек сличан препарату за лијечење Хочкиновог лимфома

Nauka i tehnologija

Rusija testira novi lijek sličan preparatu za liječenje Hočkinovog limfoma

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Drama u Zagrebu: Upad u Ambasadu Indije

2 h

0
Djeca i pas gledaju TV, kućni ljubimac

Savjeti

Ova navika može negativno uticati na razvoj govora vašeg djeteta

2 h

0

Više iz rubrike

Џудо клуб Борац упутио апел за повећање буџета за спорт у Бања Луци

Ostali sportovi

Džudo klub Borac uputio apel za povećanje budžeta za sport u Banja Luci

5 h

0
Ватерполиста Хрватске: "Катастрофа..."

Ostali sportovi

Vaterpolista Hrvatske: "Katastrofa..."

22 h

0
с ким игра србија ватерполо и кад игра србија ватерполо србија италија ватерполо

Ostali sportovi

Srbija i Italija u polufinalu, evo kada se igra

22 h

0
Ватерполо

Ostali sportovi

Poznato kad vaterpolisti Srbije igraju polufinale

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner