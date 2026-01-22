Selektor Srbije pred polufinale: "Rekli smo da ne znamo šta možemo da očekujemo"

Vaterpolisti Srbije će u petak od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Italije u polufinalu šampionata Evrope. U drugom polufinalu, od 18 časova, sastaju se reprezentacije Grčke i Mađarske.

"Prije turnira smo rekli da ne znamo šta možemo da očekujemo od sebe. Turnir nije dobro počeo, ali poslije toga smo vidjeli da nam je trebala takva utakmica da promijenimo pristup, mentalitet, kako da igramo, a posebno jer pripremne utakmice nisu išle kako treba. Nismo izgledali kako sada izgledamo, ali smo se popravljali iz meča u meč. Igrali smo sjajne mečeve protiv Španije i Mađarske, pa se nadam da ćemo ostati na tom nivou. Italija je imala svoj trenutak, igrala je fantastično. Mlad tim, pun motivacije, agresivan, nemaju šta da izgube i siguran sam da će dati 200 odsto i otići u finale", rekao je Stevanović.

Na pitanje šta će biti ključ, selektor ističe:

"Italijanski tim jeste nov ako ga poredimo sa Singapurom, ali ti igrači godinama igraju zajedno u klubovima. Poznaju se, igraju zajedno u klubovima, mladi su tim, ne boje se, idu na rezultat, igraju bez tenzije, bore se, pokušavaju da dobiju svakoga".

Ostali sportovi Vaterpolista Hrvatske: "Katastrofa..."

Nikola Jakšić je dobio mikrofon nakon selektora i poručio:

"Popravljali smo se iz meča u meč, ali iskreno mislim da još nismo na nivou na kome želimo da budemo i nadam se da će utakmica protiv Italije biti naša najbolja do sada. Mislim da je tim spreman jer igramo protiv najboljih, fantastičnog tima Italije i bićemo spremni. Lako je držati mentalitet bez euforije kada se pobeđuje, ali nadam se da ćemo ga zadržati i da ćemo biti bolji".

Srbija je prije deset godina u Beogradu postala evropski šampion:

"Imali smo mnogo sjajnih osjećanja prije 10 godina i Uroš i ja. Nadam se da će tribine biti pune i da će nas podržavati kao prije 10 godina. Iskreno se nadam da će tribine biti pune kao protiv Španije i da će nam to pomoći i dati nam podršku jer na to treba".

(b92)