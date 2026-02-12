Logo
Vjetar od 270 kilometara na čas razorio ostrvo: Desetine mrtvih i nestalih

Izvor:

Indeks

12.02.2026

06:49

Komentari:

0
Вјетар од 270 километара на час разорио острво: Десетине мртвих и несталих
Foto: BNGRC

Najmanje 20 ljudi poginulo je u razornom ciklonu Gezani na Madagaskaru, dok se 15 osoba vodi kao nestalo, a vjetar je dostizao brzinu od 270 kilometara na čas.

Ciklon Gezani usmrtio je najmanje 20 ljudi i izazvao velika razaranja na Madagaskaru, saopštile su lokalne vlasti.

Кулен

Srbija

Kulen iz Banata stigao do Madagaskara: Smijali se Ivanu, a sad osvaja svijet

Još 15 osoba vodi se kao nestalo, a najmanje 33 su povrijeđene nakon što je ciklon u utorak uveče stigao do kopna brzinom vetra do 270 kilometara na sat, saopštio je Nacionalni ured za upravljanje rizicima i civilnu zaštitu.

Potpuni razmjeri katastrofe i broj pogođenih još nisu konačno utvrđeni. Do jutra je prosječna brzina vetra oslabila na oko 110 kilometara na sat.

Posebno je teško pogođen sjeveroistočni lučki grad Toamasina, drugi po veličini grad u zemlji. Prema navodima lokalnih vlasti, oko 90 odsto kuća u gradu od pola miliona stanovnika je oštećeno.

Ulice su zatrpane oborenim drvećem, električnim stubovima i krhotinama, dok su prekidi u telekomunikacijama i snabdijevanju strujom otežali spasilačke operacije.

U regionu Atsinanana uništeno je oko 80 odsto infrastrukture, a prema prvim procjenama oko 6.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom.

Madagaskar, ostrvska država sa oko 30 miliona stanovnika u Indijskom okeanu, često je pogođena snažnim tropskim olujama. Pre tri godine tropska oluja Fredi opustošila je Madagaskar, Mozambik i Malavi, pri čemu je poginulo više od 500 ljudi.

