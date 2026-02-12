Tramp poručio: Ili sporazum ili – slijedi odgovor

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua naveo je danas da se na sastanku sa predsjednikom SAD Donalda Trampa, održanom u Vašingtonu, obe strane "razmatrale pregovore sa Iranom, situaciju u Gazi i regionalna dešavanja".

"Premijer Izraela je naglasio bezbjednosne potrebe Izraela u kontekstu pregovora, a dvije strane su se složile da održe blisku koordinaciju i stalnu komunikaciju", navodi kabinet izraelskog premijera.

Saopštenje ne ukazuje da su postignuti bilo kakvi zaključci po pitanju Irana, što odgovara Trampovoj objavi ubrzo nakon završetka sastanka, navodi izraelski portal.

Američki predsjednik je saopštio je da je tokom sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom u Vašingtonu insistirao da SAD nastave pregovore sa Iranom kako bi se vidjelo da li je moguće postići sporazum.

"Nismo postigli ništa definitivno, osim što sam insistirao da se pregovori sa Iranom nastave kako bi se vidjelo može li se postići sporazum. Obavijestio sam premijera Netanjahua da će to biti preferencija. Ako to ne bude moguće, moramo da vidimo kakav će biti ishod'', napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je naveo da je Iran "prošlog puta" odlučio da je bolje da ne sklapa sporazum, nakon čega su ga pogodili vojnom akcijom "Ponoćni čekić".

"Nadam se da će ovog puta biti razumniji i odgovorniji", istakao je američki predsjednik.