Tramp nakon sastanka sa Netanijahuom: Nastavljamo pregovore sa Iranom

Izvor:

Agencije

11.02.2026

21:07

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tamp saopštio je da je danas tokom sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom u Vašingtonu insistirao da Sjedinjene Američke Države nastave pregovore sa Iranom kako bi se vid‌jelo da li je moguće postići sporazum.

"Nismo postigli ništa definitivno, osim što sam insistirao da se pregovori sa Iranom nastave kako bi se vid‌jelo može li se postići sporazum. Obavijestio sam premijera da će to biti preferencija. Ako to ne bude moguće, moramo da vidimo kakav će biti ishod", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Kako je saopštio Netanijahov kabinet, sastanak je trajao gotovo tri sata,.

Tramp je naveo da je Iran "prošlog puta" odlučio da je bolje da ne sklapa sporazum, nakon čega su ga pogodili vojnom akcijom "Ponoćni čekić".

Доналд Трамп и Бењамин Нетанијаху

Svijet

Završen sastanak Trampa i Netanijahua: Evo šta je poručeno

"Nadam se da će ovog puta biti razumniji i odgovorniji", istakao je američki predsjednik.

Tramp je dodao da su na sastanku razgovarali i o napretku koji se postiže u Pojasu Gaze.

"Na Bliskom istoku zaista vlada mir", smatra Tramp.

On je sastanak ocijenio kao veoma dobar, istakavši da se izvanredan odnos SAD i Izraela nastavlja.

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Komentari (0)
