Lukašenko kasno primio poziv za Odbor za mir

11.02.2026

18:06

Komentari:

0
Лукашенко касно примио позив за Одбор за мир
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko dobio je poziv za prvi sastanak lidera Odbora za mir, ali je poziv stigao kasno, tako da će zbog predsjednikovih obaveza zemlju u Vašingtonu predstavljati ministar spoljnih poslova Maksim Rizenkov, izjavila je danas portparolka bjeloruskog predsjednika Natalija Ejsmont.

"Da, predsednik Belorusije je dobio poziv za prvi sastanak lidera u okviru Odbora za mir. Nažalost, dobili smo ga kasno; raspored predsednika za ovaj period je već bio isplaniran. Da, rado bismo posetili Sjedinjene Američke Države, ali postoje pitanja koja ne mogu da se odlože", rekla je Ejsmont za Beltu.

Ona je kazala da, su pored toga, uzete u obzir moguće logističke poteškoće koje mogu da nastanu zbog nezakonitih sankcija, pre svega Evropske unije, s obzirom na zatvaranje vazdušnog prostora iznad EU.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Putin i Tramp se odlično razumiju

"U tom smislu i uprkos našim željama, predsednik neće moći da učestvuje na ovom događaju. Istovremeno, naglašavam: u potpunosti delimo posvećenost predsednika SAD i Odbora za mirno rešavanje svih globalnih sukoba", rekla je Ejsmont.

Ona je istakla da će zemlju u Vašingtonu predstavljati ministar spoljnih poslova Belorusije Maksim Rizenkov, koji je u potpunosti upućen u temu učešća Republike Belorusije u Odboru za mir i druga pitanja regionalne situacije i bilateralnih belorusko-američkih odnosa.

"Američka strana je već obaveštena o ovoj odluci", dodala je portparolka.

Kako je saopšteno, Sjedinjene Američke Države planiraju da održe sastanak Odbora za mir u Vašingtonu 19. februara.

Aleksandar Lukašenko

Bjelorusija

