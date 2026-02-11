Da li magnezijum snižava krvni pritisak?

Mnogi ga koriste kako bi ublažili grčeve u mišićima ili poboljšali kvalitet sna. Međutim, kada je riječ o regulaciji krvnog pritiska, naučni dokazi su oprezniji.

Prema američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA), smanjen rizik od povišenog krvnog pritiska jedina je potencijalna zdravstvena korist magnezijuma koja ima zvanično priznatu, ali „kvalifikovanu“ zdravstvenu tvrdnju.

Nasumične studije

Analiza objavljena 26. septembra 2025. godine u časopisu Hypertension obuhvatila je 38 nasumičnih kontrolisanih studija. Rezultati pokazuju da suplementi magnezijuma mogu umjereno sniziti krvni pritisak, naročito kod osoba koje već imaju hipertenziju ili nizak nivo magnezijuma u organizmu.

Prehrambene ankete pokazuju da većina ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama — posebno muškarci stariji od 70 godina — ne unosi preporučene količine magnezijuma putem hrane. Preporučeni dnevni unos iznosi 420 mg za muškarce i 320 mg za žene.

Ishrana efikasnija

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je ishrana efikasnija strategija od suplemenata. Dr StephenJuraschek, vanredni profesor medicine na Harvard Medical School, ističe da je uključivanje namirnica bogatih magnezijumom — poput mahunarki, orašastih plodova, integralnih žitarica i zelenog lisnatog povrća — bolji pristup.

Još snažniju naučnu podršku ima DASH dijeta (Dietary Approaches to Stop Hypertension), koja je osmišljena upravo za snižavanje krvnog pritiska i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti.

/Healt.harvard/