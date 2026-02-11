Dječak (2) dobio "izgorjelo" srce: Sad je na ivici kome, roditelji očajni

Veoma mlado srce bilo je spremno za transplantaciju u grudi 2-godišnjeg dečaka u Napulju, ali je oštećeno tokom osjetljive procedure transporta. Vjeruje se da je to dovelo do toga da dječak bude priključen na aparat za održavanje u životu već 50 dana, čekajući još jednu transplantaciju, dok je na ivici medicinski indukovane kome.

Zbog ovoga su dva hirurga u bolnici Monaldi u Napulju suspendovana, dok se istraga nastavlja. Prema pisanju italijanskih medija, srce je postalo neupotrebljivo zbog greške u skladištenju koja je očigledno "spalila" organ. Međutim, to nije spriječilo doktore da nastave sa operacijom.

Porodica dječaka podnijela je tužbu, u kojoj se navodi da je srce oštećeno nakon kontakta sa suvim ledom umjesto sa običnim.

Ove okolnosti navele su porodičnog advokata da zatraži od Tužilaštva da razjasni stvar, dok bolnica Monaldi do sada nije ni potvrdila ni demantovala navode. U međuvremenu, transplantacije srca za pedijatrijske pacijente su obustavljene iz mjera predostrožnosti u bolnici koja je zabilježila značajan porast broja transplantacija u protekloj godini.

Prema riječima advokata, neophodno je shvatiti šta se dogodilo u operacionoj sali u bolnici. Roditeljima dječaka je rečeno da transplantacija nije otkazana, da je zapravo izvršena, misleći na novi implantirani organ, ali da je bilo problema sa novim srcem. Ali ako je to srce bilo ugroženo, zašto je donijeta ta odluka?

"Tražimo od tužilaštva u Napulju da istraži šta se desilo. Majci je rečeno da je neupotrebljivo srce implantirano. Zašto? Možemo samo da se nadamo čudu, da će stići srce za implantaciju. Dijete je priključeno na mašinu 50 dana, postoji rizik da drugi organi budu kompromitovani. Naš prioritet sada, čak i prije nego što smo saznali šta se desilo, jeste nova transplantacija", rekao je advokat porodice.

Generalna uprava bolnice je saopštila da je odmah pokrenula sve neophodne provjere usmjerene na preciznu rekonstrukciju cijelog kliničkog, terapijskog i puta njege i identifikovanje svih kritičnih problema ili odgovornosti.

"Bolnica izražava iskreno saučešće i solidarnost sa porodicom mladog pacijenta, dijeleći njihovu tugu i obezbeđujući maksimalnu posvećenost potpunom razjašnjavanju incidenta. Kao mjera predostrožnosti, osoblje koje je direktno uključeno suspendovano je iz daljih aktivnosti transplantacije, a uključivanje novih pacijenata na listu za transplantaciju je privremeno obustavljeno", saopšteno je iz bolnice, prenosi Kurir.