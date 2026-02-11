Logo
Tragedija u Banjaluci: Radnik poginuo na gradilištu

Autor:

Ognjen Matavulj

11.02.2026

16:38

Komentari:

0
Зграда са које је пао радник и погинуо у Бањалуци
Foto: ATV

Građevinski radnik (58) poginuo je danas prilikom pada sa zgrade u izgradnji u centru Banjaluke, saznaje ATV.

Nesreća se dogodila na gradilištu u ulici Bana dr Todora Lazarevića. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici PU Banjaluka i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Uskoro opširnije...

Poginuo radnik

Banjaluka

gradilište

19

18

Kakvo je stanje u sektoru mljekarstva i poljoprivrede?

19

15

Milijarderka krompir bira sama

19

09

Rezultat izbora - velika pobjeda srpskog naroda i Republike srpske

19

04

Danijel prije nekoliko dana otet, a sada se javno obratio Milici Todorović

19

00

Centralne vijesti, 11.02.2026.

