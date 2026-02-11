Tragedija u Banjaluci: Radnik poginuo na gradilištu

Foto: ATV

Građevinski radnik (58) poginuo je danas prilikom pada sa zgrade u izgradnji u centru Banjaluke, saznaje ATV.

Nesreća se dogodila na gradilištu u ulici Bana dr Todora Lazarevića. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici PU Banjaluka i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. Uskoro opširnije...

