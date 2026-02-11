Tragedija u Banjaluci: Radnik poginuo na gradilištu

Autor:Ognjen Matavulj
11.02.2026
16:38
Komentari:0
Građevinski radnik (58) poginuo je danas prilikom pada sa zgrade u izgradnji u centru Banjaluke, saznaje ATV.
Nesreća se dogodila na gradilištu u ulici Bana dr Todora Lazarevića. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici PU Banjaluka i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
Uskoro opširnije...
