Teška nezgoda kod Broda, poginuo biciklista (63)

Izvor:

ATV

11.02.2026

11:24

Тешка незгода код Брода, погинуо бициклиста (63)
Foto: Printskrin/Jutjub

Gojko N. (63) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros na magistralnom putu Brod-Odžak.

Kako je saopšteno iz PU Doboj, lice G.N., je bilo na biciklu kada je na njega naletjelo auto. Od zadobijenih povreda, Gojko je preminuo u bolnici „Sveti apostol Luka“ u Doboj.

"Na magistralnom putu na području opštine Brod, jutros 11.02.2026. godine, oko 06,20 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj učestvovao putnički automobil marke „Citroen“ kojim je upravljalo lice inicijala J.Č. sa područja opštine Brod i lice inicijala G.N. sa područja opštine Brod, koje je upravljalo biciklom.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala G.N. je od zadobijenih povreda preminulo u bolnici „Sveti apostol Luka“ u Doboj", navode iz PU Doboj.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Brod, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

