Počela sanacija udarnih rupa na magistralnom putu Kostajnica-Kozarska Dubica

Na magistralnom putu Kostajnica-Kozarska Dubica počela je sanacija udarnih rupa, rečeno je Srni u preduzeću "Putevi Republike Srpske".

U ovom preduzeću naveli su da se sanacija vrši u okviru redovnog održavanja.

- "Putevi Republike Srpske" intenzivno rade poslove održavanja kolovoza, bankina i bermi, te radove na objektima za odvodnjavanje i propustima s ciljem održavanja puteva i putnih objekata u zimskom uslovima i u skladu sa najavljenim vremenskih prilikama - naglasili su u "Putevima Srpske".