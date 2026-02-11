Logo
Počela sanacija udarnih rupa na magistralnom putu Kostajnica-Kozarska Dubica

Izvor:

SRNA

11.02.2026

11:13

Почела санација ударних рупа на магистралном путу Костајница-Козарска Дубица
Foto: Srna

Na magistralnom putu Kostajnica-Kozarska Dubica počela je sanacija udarnih rupa, rečeno je Srni u preduzeću "Putevi Republike Srpske".

U ovom preduzeću naveli su da se sanacija vrši u okviru redovnog održavanja.

- "Putevi Republike Srpske" intenzivno rade poslove održavanja kolovoza, bankina i bermi, te radove na objektima za odvodnjavanje i propustima s ciljem održavanja puteva i putnih objekata u zimskom uslovima i u skladu sa najavljenim vremenskih prilikama - naglasili su u "Putevima Srpske".

