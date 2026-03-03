Logo
Large banner

Poginuo rijaliti učesnik u 25. godini: Tragedija se desila tokom snimanja

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

22:18

Komentari:

0
Погинуо ријалити учесник у 25. години: Трагедија се десила током снимања
Foto: Pexels

Tod Medouz, član posade broda "Aleutian Lady" iz emisije Discovery Channel-a "The Deadliest Catch", preminuo je tokom snimanja emisije.

Imao je samo 25 godina.

Medouz je preminuo 25. februara, a kapetan broda, Rik Šelford, objavio je vijest o njegovoj smrti u ponedjeljak, 2. marta, na Fejsbuku.

Šelford je Todovu smrt nazvao "najtragičnijim danom u istoriji broda 'Aleutian Lady' na Beringovom moru".

- Izgubili smo našeg brata, Toda Medouza - napisao je Šelford.

- Tod je bio najnoviji član naše posade i brzo je postao dio porodice. Njegova ljubav prema ribolovu i snažna radna etika odmah su zaslužili poštovanje svih. Njegov osmijeh bio je zarazan, a zvuk njegovog smijeha dok se penjao uz stepenice ka komandnom mostu ili preko razglasa na palubi zauvijek ćemo nositi sa sobom - poručio je on.

Podijeli:

Tagovi :

Tod Medouz

rijaliti zvijezda

rijaliti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Упорно се скида и сваки пут "руши" интернет

Scena

Uporno se skida i svaki put "ruši" internet

1 h

0
Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

Scena

Milojko iz Parova otkrio da li viđa Milijanu, pa šokirao: "Muvaju me studentkinje"

2 h

0
Џефри Епстин и бивши принц Ендру

Svijet

Novi detalji mejlova Endrua i Džefrija Epstina: "Ako budeš u Parizu doći ću da proslavimo..."

2 h

0
Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

Košarka

Željko Obradović dobija pjesmu, poznati reper objavio kada izlazi numera posvećena Žocu

2 h

0

Više iz rubrike

Упорно се скида и сваки пут "руши" интернет

Scena

Uporno se skida i svaki put "ruši" internet

1 h

0
Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

Scena

Milojko iz Parova otkrio da li viđa Milijanu, pa šokirao: "Muvaju me studentkinje"

2 h

0
Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње

Scena

Kim Kardašijan i Luis Hamilton snimljeni zagrljeni usred pustinje

4 h

0
Јелена Карлеуша

Scena

Karleuša kroz suze: Ošišala sam se do glave

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

23

08

Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

23

05

Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

22

49

Madžar za ATV: Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća

22

48

Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner