Novi detalji mejlova Endrua i Džefrija Epstina: "Ako budeš u Parizu doći ću da proslavimo..."

Kurir

03.03.2026

21:39

Џефри Епстин и бивши принц Ендру
Foto: U.S. Department of Justice / AP / Jordan Pettitt

Epstajn je samo nekoliko dana ranije završio kaznu kućnog pritvora, nakon što je odslužio zatvorsku kaznu zbog optužbi povezanih sa prostitucijom, uključujući slučaj maloljetnice.

Bivši britanki princ Endru navodno je 2010. godine čestitao Džefriju Epstajnu na izlasku iz kućnog pritvora i predložio susret u Parizu, pokazuju mejlovi objavljeni u okviru istrage američkog Ministarstva pravde.

Prema prepisci od 24. jula 2010. godine, Epstajn je obavestio primaoce označene kao „The Duke“ i „ferg“ da će boraviti u Parizu. Iako su mejl adrese redigovane, britanski mediji navode da se radi o Endruu i njegovoj bivšoj supruzi, Sari Ferguson.

Epstajn je samo nekoliko dana ranije završio kaznu kućnog pritvora, nakon što je odslužio zatvorsku kaznu zbog optužbi povezanih sa prostitucijom, uključujući slučaj maloljetnice.

Џефри Епстин-26022026

Svijet

Epstin trgovao ženama preko britanskih vazdušnih luka

U odgovoru, „The Duke“ je napisao:

„Čestitam! DS mi je rekao da ti je od juče dozvoljeno da izađeš. Koliko dugo ostaješ u Parizu? Vraćam se u London 16.“

Epstajn je potom naveo da planira boravak u Parizu, a zatim odlazak na ranč u Novom Meksiku, dodajući da postoje „velike poslovne prilike“.

U sljedećem odgovoru, potpisanom sa „A“ i „HRH The Duke of York KG“, stoji:

„Zaista, zaista dobre vijesti. Ako budeš u Parizu oko 16., doći ću da nazdravimo tvom novom životu!“

Sporne poslovne reference

U poruci se pominju i potencijalne državne kupovine u vrijednosti do tri milijarde funti — što je izazvalo dodatna pitanja jer je Endru u to vrijeme obavljao funkciju britanskog trgovinskog izaslanika (2001–2011).

Бил и Хилари Клинтон-27022026

Svijet

Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton o vezama s Epstinom

Njegove veze sa Epstajnom već su dovele do povlačenja iz javnih kraljevskih dužnosti 2019. godine, nakon kontroverznog intervjua za BBC emisiju Newsnight, u kojem je govorio o njihovom odnosu.

Epstajn je preminuo u zatvoru u avgustu 2019. dok je čekao suđenje po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Gubitak titula i istraga

U oktobru 2025. godine, Čarls lll oduzeo je Endruu prinčevu titulu, što je bio presedan bez presedana u modernoj istoriji monarhije.

Nakon njegovog hapšenja u februaru ove godine zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije, kralj je poručio da palata pruža „punu i bezrezervnu saradnju“ u istrazi.

Endru je više puta negirao bilo kakvu protivpravnu radnju u vezi sa Epstajnom i nakon saslušanja je pušten iz pritvora. Ipak, objavljeni mejlovi ponovo su otvorili pitanja o prirodi njihovog odnosa i potencijalnim posljedicama po britansku monarhiju.

