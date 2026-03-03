Logo
Large banner

Uporno se skida i svaki put "ruši" internet

Izvor:

B92

03.03.2026

22:10

Komentari:

0
Упорно се скида и сваки пут "руши" интернет
Foto: Printscreen/The Sun

Jedna od najatraktivnijih glumica današnjice, 28-godišnja Sidni Svini, koja iz dana u dan objavljuje izazovne fotografije i snimke kako bi na najbolji način predstavila svoju kolekciju donjeg veša pod brendom Syrn.

Zvijezda serije "Euforija", koja se preko noći plasirala među najtraženije glumačke zvijezde, pozirala je u tanga gaćicama i crnim najlonkama, te ko zna koji put istakla svoje atribute kojima se veoma ponosi.

Na jednoj od fotografija leži u potkošulji i ima široki osmijeh, dok na drugim sjedi na stolici okrenuta leđima i u rukama drži nekoliko grudnjaka i potkošulja.

Očigledno je željela da poruči kako je nova kolekcija izuzetno udobna, jer se i zove Comfy, a s obzirom na to da je donji veš dio najnovije kolekcije brenda i dolazi pod sloganom "Do What Makes You Naked" (Uradi ono što te razotkriva), bilo je i za očekivati da će nas još jednom počastiti upravo razotkrivenim fotkama.

Izvela je nekoliko akrobacija u donjem vešu i svake sekunde isticala raskošne adute, a kako je izgledalo na snimanju kampanje pokazala je u vrelom videu koji je objavila na Instagramu.

U komentarima su joj poručili da je "boginja koja je pala s neba" i zapitali se kako je moguće da je "tako prirodno savršena".

Podijeli:

Tagovi :

Sidni Svini

glumica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

Scena

Milojko iz Parova otkrio da li viđa Milijanu, pa šokirao: "Muvaju me studentkinje"

2 h

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Provokativna Sidni Svini zapalila mreže: "Ona uvijek razbija internet"

14 h

0
Улетио у минимаркет и кренуо да напада људе: Има мртвих и повријеђених у Сиднеју

Svijet

Uletio u minimarket i krenuo da napada ljude: Ima mrtvih i povrijeđenih u Sidneju

2 sedm

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Gledaoci otkrili da je Sidni Svini glumila u erotskom trileru

1 mj

0

Više iz rubrike

Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

Scena

Milojko iz Parova otkrio da li viđa Milijanu, pa šokirao: "Muvaju me studentkinje"

2 h

0
Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње

Scena

Kim Kardašijan i Luis Hamilton snimljeni zagrljeni usred pustinje

4 h

0
Јелена Карлеуша

Scena

Karleuša kroz suze: Ošišala sam se do glave

7 h

0
Кија Коцкар на онкологији

Scena

Kija Kockar na onkologiji

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

23

08

Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

23

05

Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

22

49

Madžar za ATV: Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća

22

48

Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner