Uporno se skida i svaki put "ruši" internet

Jedna od najatraktivnijih glumica današnjice, 28-godišnja Sidni Svini, koja iz dana u dan objavljuje izazovne fotografije i snimke kako bi na najbolji način predstavila svoju kolekciju donjeg veša pod brendom Syrn.

Zvijezda serije "Euforija", koja se preko noći plasirala među najtraženije glumačke zvijezde, pozirala je u tanga gaćicama i crnim najlonkama, te ko zna koji put istakla svoje atribute kojima se veoma ponosi.

Na jednoj od fotografija leži u potkošulji i ima široki osmijeh, dok na drugim sjedi na stolici okrenuta leđima i u rukama drži nekoliko grudnjaka i potkošulja.

Očigledno je željela da poruči kako je nova kolekcija izuzetno udobna, jer se i zove Comfy, a s obzirom na to da je donji veš dio najnovije kolekcije brenda i dolazi pod sloganom "Do What Makes You Naked" (Uradi ono što te razotkriva), bilo je i za očekivati da će nas još jednom počastiti upravo razotkrivenim fotkama.

Izvela je nekoliko akrobacija u donjem vešu i svake sekunde isticala raskošne adute, a kako je izgledalo na snimanju kampanje pokazala je u vrelom videu koji je objavila na Instagramu.

U komentarima su joj poručili da je "boginja koja je pala s neba" i zapitali se kako je moguće da je "tako prirodno savršena".