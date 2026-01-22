Gledaoci otkrili da je Sidni Svini glumila u erotskom trileru

Dok se Sidni Svini navodno sprema za ulogu OnlyFans modela u narednoj sezoni serije Euforija, njeni fanovi su otkrili još jednu njenu smjelu ulogu iz prošlosti.

Hrabar projekat

Radi se o erotskom trileru Voajeri (The Voyeurs) iz 2021. godine, snimljenom za Amazon Prime Video, koji se često pominje kao jedan od njenih najhrabrijih projekata do sada.

Film je d‌jelimično inspirisan Hičkokovim klasikom Prozor u dvorište (Rear Window), i prati mladi par koji se tek uselio u novi stan. Likove tumače Sidni Svini i Džastis Smit, a njihova svakodnevica ubrzo prerasta u opsesiju – počinju da posmatraju svoje komšije, koji se ne trude previše da sakriju svoj intimni život.

Sidni Svini

Ono što u početku d‌jeluje kao „bezazlena“ radoznalost, brzo prerasta u opasan voajerizam, a granice između posmatrača i posmatranih počinju da se brišu. Životi oba para se vremenom isprepliću, a priča završava u pravcu koji mnoge gledaoce ostavlja zatečenim.

Eksplicitne scene

U filmu se 28-godišnja glumica pojavljuje u nekoliko eksplicitnijih scena, uključujući kadrove u toplesu i jednu otvoreniju erotsku scenu, zbog čega je film brzo stekao reputaciju naslova koji se „ne plaši da ide do kraja“.

Iako film nije briljirao kod kritike, s vremenom je pronašao svoju publiku.

Film je nedavno opet postao tema na društvenim mrežama, nakon što je jedan popularan filmski profil na platformi X objavio da je „preokret u radnji bio čista desetka“.

U komentarima su se nizale reakcije gledalaca koji film opisuju kao naslov koji počinje kao erotska „mamac“, a zatim se pretvara u triler koji u završnici ozbiljno „udara na živce“.

Iako Voajeri nisu postali veliki blokbaster, Svini je očigledno nastavila da jača upravo u tom žanru – trenutno glumi u filmu Sobarica uz Amandu Sajfred koji je nakon premijere postao veliki bioskopski hit i navodno zaradio više od 200 miliona dolara globalno.

Već se priprema i nastavak pod nazivom Tajna sobarice, zasnovan na drugoj knjizi iz serijala Fride Mekfaden. Potvrđeno je da se vraćaju Sidni Svini i Mikele Morone, dok povratak Sajfrid za sada nije zvanično potvrđen.

Kritičari su film opisali kao povratak staroj školi trilera, nalik na napete hitove iz 80-ih i 90-ih.