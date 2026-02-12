Mala pastirica sa velikim srcem! Tijana sa ponosom čuva krave i pješači 8 km do škole

Priča o devetogodišnjoj Tijani Babić, maloj pastirici iz sela Jelakci koja svakodnevno čuva krave i prelazi kilometre do škole, dirnula je prije tri godine Srbiju i podsjetila na snagu i odgovornost koju čak i najmlađi mogu da pokažu.

Dok mnogi vršnjaci Tijane Babić provode vrijeme igrajući se i odmarajući, ona već godinama pomaže porodici čuvajući stado krava i pazeći na imanje.

Njena svakodnevica, ispunjena radom i odgovornošću daleko iznad njenih devet godina, izazvala je emotivne reakcije širom Srbije. Priča o maloj pastirici postala je simbol snage, upornosti i požrtvovanosti koju čak i najmlađi mogu da pokažu.

Tijana Babić

"Rumenka, Tomka, Milka i Ruška! Ja sam Tijana Babić i imam četiri krave", stidljivo je pred kamerama, kao da će zaplakati, devetogodišnji devojčurak nabrojao ponos svoga domaćinstva ne zaboravljajući ni najslađi podmladak - tele, kako ona kaže, po imenu Gumerang.

- Bude snega zimi, ali se toplo obuče. Živim u kući sa ocem, majkom, bratom, babom i djedom - ispričala je tada Tijana Babić.

Tijana koja sada ima 11 godina, već odavno zna šta su dužnost i odgovornost.

Tijana Babić

Djevojčica brine o svom stadu i vodi ga na ispašu i do dva kilometra od kuće i po suncu i po kiši, i po želji i hladnoći...

Priča o jednoj od najmlađih pastirica u Srbiji stiže iz sela Jelakci. U domaćinstvu, u kojem živi s roditeljima, bratom, babom i djedom, pored četiri krave imaju i 20 ovaca.

Tijana je vrijedna, odličan đak, a do škole putuje čak 8 kilometara u jednom smeru, školskim kombijem. Nema posla koji ona ne zna, pa sa bratom, kako kaže njen tata Srećko, ide barabar i u maline i na svako mjesto gdje treba.

Tijanin život bitno se razlikuje od života njenih gradskih vršnjaka, njene dužnosti su mnogo drugačije i zahtjevnije jer posla na selu uvijek ima.