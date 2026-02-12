Logo
Large banner

Mala pastirica sa velikim srcem! Tijana sa ponosom čuva krave i pješači 8 km do škole

Izvor:

Kurir

12.02.2026

08:08

Komentari:

0
Мала пастирица са великим срцем! Тијана са поносом чува краве и пјешачи 8 km до школе
Foto: Printscreen/TV Prva

Priča o devetogodišnjoj Tijani Babić, maloj pastirici iz sela Jelakci koja svakodnevno čuva krave i prelazi kilometre do škole, dirnula je prije tri godine Srbiju i podsjetila na snagu i odgovornost koju čak i najmlađi mogu da pokažu.

Dok mnogi vršnjaci Tijane Babić provode vrijeme igrajući se i odmarajući, ona već godinama pomaže porodici čuvajući stado krava i pazeći na imanje.

Njena svakodnevica, ispunjena radom i odgovornošću daleko iznad njenih devet godina, izazvala je emotivne reakcije širom Srbije. Priča o maloj pastirici postala je simbol snage, upornosti i požrtvovanosti koju čak i najmlađi mogu da pokažu.

Тијана Бабић
Tijana Babić

"Rumenka, Tomka, Milka i Ruška! Ja sam Tijana Babić i imam četiri krave", stidljivo je pred kamerama, kao da će zaplakati, devetogodišnji devojčurak nabrojao ponos svoga domaćinstva ne zaboravljajući ni najslađi podmladak - tele, kako ona kaže, po imenu Gumerang.

- Bude snega zimi, ali se toplo obuče. Živim u kući sa ocem, majkom, bratom, babom i djedom - ispričala je tada Tijana Babić.

Tijana koja sada ima 11 godina, već odavno zna šta su dužnost i odgovornost.

Тијана Бабић
Tijana Babić

Djevojčica brine o svom stadu i vodi ga na ispašu i do dva kilometra od kuće i po suncu i po kiši, i po želji i hladnoći...

Priča o jednoj od najmlađih pastirica u Srbiji stiže iz sela Jelakci. U domaćinstvu, u kojem živi s roditeljima, bratom, babom i djedom, pored četiri krave imaju i 20 ovaca.

Tijana je vrijedna, odličan đak, a do škole putuje čak 8 kilometara u jednom smeru, školskim kombijem. Nema posla koji ona ne zna, pa sa bratom, kako kaže njen tata Srećko, ide barabar i u maline i na svako mjesto gdje treba.

Tijanin život bitno se razlikuje od života njenih gradskih vršnjaka, njene dužnosti su mnogo drugačije i zahtjevnije jer posla na selu uvijek ima.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Велики Тибетански хороскоп до 2036: Кога чека судбоносни преокрет?

Zanimljivosti

Veliki Tibetanski horoskop do 2036: Koga čeka sudbonosni preokret?

11 h

0
Тест личности открива колико сте склони лагању

Zanimljivosti

Test ličnosti otkriva koliko ste skloni laganju

13 h

0
Перфекционисти Зодијака: Четири знака која не подносе импровизацију

Zanimljivosti

Perfekcionisti Zodijaka: Četiri znaka koja ne podnose improvizaciju

19 h

0
Ево шта 35 година прекомјерног конзумирања алкохола ради мозгу?

Zanimljivosti

Evo šta 35 godina prekomjernog konzumiranja alkohola radi mozgu?

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

36

Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Razlog je - kaciga

10

28

Vrlo nezdrav vazduh u Banjaluci

10

18

Radončić: Dodik i Cvijanović na međunarodnom planu deklasirali dvojac Bećirović-Konaković

10

15

Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

10

01

Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner