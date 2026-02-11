Evo šta 35 godina prekomjernog konzumiranja alkohola radi mozgu?

Naučnici su otkrili razarajuće efekte koje dugotrajna konzumacija alkohola može imati na mozak. Nova španska studija, sprovedena na mozgu ljudi koji su bili zavisni od alkohola u prosjeku 35 godina, pokazala je značajne genetske promjene koje ljude čine podložnijim zavisnosti.

Odavno je poznato da je alkohol štetan po zdravlje, od opterećenja jetre do povećanog rizika od demencije čak i uz umjereno pijenje, ali ova studija pruža do sada najjasniji uvid u promjene koje se dešavaju na molekularnom nivou, piše Unilad.

Španska studija otkriva trajne promjene u mozgu

Studija, koju je finansiralo špansko Ministarstvo zdravlja i objavljena je u časopisu „Zavisnost“, ispitivala je mozak 18 ljudi koji su patili od zavisnosti od alkohola. Nacionalni institut za zloupotrebu alkohola i alkoholizam definiše ovo stanje kao nemogućnost zaustavljanja ili kontrole konzumiranja alkohola uprkos ozbiljnim posljedicama u ličnom, profesionalnom i zdravstvenom životu.

Istraživači su proučavali uzorke moždanog tkiva uzete nakon smrti od ljudi sa dugotrajnom zavisnošću od alkohola koji nisu koristili druge ilegalne droge. Uzorci su prikupljeni u Australiji.

Kako alkohol preoblikuje ključne sisteme u mozgu

Istraživači su se fokusirali na endokanabinoidni sistem, koji igra važnu ulogu u regulisanju raspoloženja, osjećaja blagostanja, stresa, pamćenja i motivacije. Uporedili su mozak ljudi sa zavisnošću od alkohola sa onima koji nisu imali takve probleme i pronašli značajne razlike u aktivnosti određenih gena.

Kod ljudi sa dugotrajnom zavisnošću, nivoi CB1 receptora, koji je povezan sa žudnjom i recidivom, bili su značajno povišeni u dijelovima mozga koji su uključeni u donošenje odluka i nagrađivanje. Ovo može povećati sklonost ka zavisnom ponašanju. Istovremeno, nivoi CB2 receptora, koji ima zaštitnu ulogu i pomaže u smanjenju upale, bili su prepolovljeni, što ukazuje na to da je mozak manje zaštićen od štetnih efekata alkohola.

Promjene su takođe primećene kod GPR55 receptora: njegovi nivoi su se povećali u području odgovornom za donošenje odluka, a smanjili u centru za nagrađivanje. Takav obrazac ranije nije primjećen kod ljudi sa zavisnošću od alkohola.

Enzim FAAH je pokazao suprotne promjene u ovim regionima mozga, što bi moglo da poremeti ravnotežu hemikalija odgovornih za osjećaj zadovoljstva. Sve ovo ukazuje na to da dugotrajna konzumacija alkohola mijenja način na koji mozak šalje i prima signale, što može povećati želju za alkoholom, oslabiti samokontrolu i promijeniti raspoloženje i reakcije na stres.

Potraga za efikasnijim terapijama

Horhe Manzanares, glavni autor studije i profesor na Univerzitetu Migel Ernandez, naglasio je koliko su ovi rezultati važni.

„Zavisnost od alkohola jedan je od vodećih uzroka bolesti i prerane smrti u svijetu. Iako ima ogroman uticaj na društvo i javno zdravlje, mogućnosti liječenja ostaju ograničene. Zato je važno razumijeti šta se dešava u mozgu nakon godina konzumiranja alkohola kako bismo mogli da razvijemo efikasnije terapije“, rekao je on.

