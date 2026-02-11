Logo
Ova 3 horoskopska znaka su najpošteniji ljudi Zodijaka

Izvor:

B92

11.02.2026

08:54

Ова 3 хороскопска знака су најпоштенији људи Зодијака
Foto: ATV

U vremenu kada mnogi do cilja stižu lažima, prevarama i gaženjem preko drugih, sve je teže pronaći osobu koja drži do riječi i poštenja. Ipak, astrolozi tvrde da postoje ljudi kojima je obraz važniji od bilo kakvog bogatstva i koji jednostavno ne znaju da žive drugačije.

Za njih mirna savjest nema cijenu, a čak i kada pokušaju da sakriju istinu – pogled ih odmah odaje. Oni radije biraju teži put, ali onaj kojim se ide uzdignute glave.

Prema astrologiji, ova tri znaka važe za najpoštenije u Zodijaku.

D‌jevica je oličenje principa i reda. Ne podnosi nepravilnosti, a laž smatra najvećom mrljom na čovjeku. Radije će mjesecima raditi prekovremeno nego prisvojiti nešto što joj ne pripada.

Vaga uvijek teži pravdi i istini. Iako često dugo vaga odluke, njen unutrašnji kompas uvijek ide prema onome što je ispravno. Ne može uživati u nečemu ako zna da je do toga došla prevarom ili tuđom nesrećom, prenosi B92.

Jarac ima čvrst kodeks časti i vjeruje u naporan rad. Ne priznaje prečice i ne gradi uspjeh na tuđim temeljima. Za njega obraz vrijedi više od bilo koje titule ili novca.

Iako često prolaze kroz teže životne faze jer odbijaju da „hvataju krivine“, upravo su oni dugoročno pravi pobjednici – jer žive bez straha i sa čistom savješću.

Horoskop

