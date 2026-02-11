Logo
"Hladni mir" je počeo između Evrope i SAD

Izvor:

Sputnik Srbija

11.02.2026

10:09

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Između Evropske unije i Sjedinjenih Država počeo je "hladni mir", a Evropa je šokirana trenutnim stanjem transatlantskih odnosa, smatra Aleksej Puškov, član Ustavnog odbora Saveta Federacije Rusije.

Vjerovatno možemo govoriti o fazi, ako ne "hladnog rata", onda "hladnog mira" između Evrope i SAD - napisao je Puškov u svom Telegramu.

Ruski senator je istakao da se ovaj "hladni mir" može vidjeti u "očiglednoj nervozi (francuskog predsjednika Emanuela) Makrona, jedva uzdržanom bijesu (predsednice Evropske komisije Ursule) fon der Lajen, iznuđenim opreznim formulacijama (njemačkog kancelara Fridriha) Merca, kukavičkom nagovještaju (poljskog premijera Donalda) Tuska i smrtnoj tišini baltičkih država".

- To mnogo govori da je Evropa šokirana trenutnim stanjem transatlantskih odnosa, ne zna šta da radi i razmišlja samo o tome kako da preživi zimu - zaključio je Puškov.

Makron je ranije izjavio da je Evropa ušla u fazu u kojoj može da se osloni samo na sebe, da su Evropljani očajni i da se više ne zna koliko daleko su Amerikanci spremni da idu.

