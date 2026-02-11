Medicinar sam sebi spasio život izvođenjem Hajmlihovog zahvata

Izvor:
11.02.2026
Medicinski radnik u južnom turskom gradu Osmanije spasio je sebi život u utorak, izvodeći Hajmlihov zahvat na sebi nakon što se počeo gušiti dok je bio sam, javlja agencija Anadolija.
Kako nikoga nije bilo u blizini da mu pomogne, Ilijas Jildir se namjestio iza stolice i snažno pritisnuo stomak, uspjevši da izbaci hranu iz grla.
