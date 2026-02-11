Logo
Medicinar sam sebi spasio život izvođenjem Hajmlihovog zahvata

Anadolija

11.02.2026

10:23

Foto: Printscreen/Anadolu

Medicinski radnik u južnom turskom gradu Osmanije spasio je sebi život u utorak, izvodeći Hajmlihov zahvat na sebi nakon što se počeo gušiti dok je bio sam, javlja agencija Anadolija.

Kako nikoga nije bilo u blizini da mu pomogne, Ilijas Jildir se namjestio iza stolice i snažno pritisnuo stomak, uspjevši da izbaci hranu iz grla.

