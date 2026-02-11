Užas! U sudaru autobusa povrijeđeno 15 ljudi

Izvor:
SRNA
11.02.2026
11:56
Komentari:0
Najmanje 15 ljudi povrijeđeno je u sudaru dva autobusa u mjestu Kročevo, u centralnoj Poljskoj, javila je lokalna medijska mreža RMF24.
Nezgoda se dogodila jutros kada je jedan autobus stao na raskrsnici, a drugi ga je udario otpozadi, nakon što nije uspio da se zaustavi.
Oko 50 zaposlenih putovalo je na posao u dva autobusa.
Osmoro ljudi sa teškim povredama prevezeno je u bolnice u obližnjim gradovima, dok su oni sa lakšim povredama zbrinuti na licu mjesta, navodi Sinhua.
