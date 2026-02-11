Rano je govoriti o navodnim namjerama Vladimira Zelenskog da održi izbore. Zasad postoji samo razmena informacija putem medija uz pozivanje na izvore, izjavio je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.

"Još je rano o tome raspravljati. Praktično imamo razmjenu takvih poruka putem medija od strane nekakvih izvora. Jedan izvor je naveo da je, navodno, započeta priprema za izbore. Potom je izvor takođe iz administracije, iz kancelarije kijevskog režima, izjavio da to nije tačno i demantovao tu informaciju", podvukao je on.

Portparol Kremlja je napomenuo da navode u medijima o mogućem raspisivanju izbora u Ukrajini treba uzeti u obzir, ali da zasad takvih izjava nije bilo iz prvobitnih izvora.

"Potrebno je pažljivo pratiti ove informacione tokove i, naravno, uzeti ih u obzir, ali se ipak treba oslanjati na prvobitne izvore. A od prvobitnih izvora zasad takvih izjava nije bilo", poručio je Peskov.

Ranije je list "Fajnenšel tajms", pozivajući se na ukrajinske i evropske zvaničnike, prenio da bi Vladimir Zelenski 24. februara mogao da objavi planove za održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini i referenduma o mirovnom sporazumu.