Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da EU nije zainteresovana za uspjeh aktuelnih trilateralnih mirovnih pregovora SAD, Ukrajine i Rusije.

"Ministri spoljnih poslova evropskih zemalja sada otvoreno govore da EU nije spremna za mir", rekao je Sijarto.

On je naglasio da je, umjesto mira, u interesu bloka da se rat nastavi.

Sijarto je istakao da Rusija nije u sukobu sa Evropom i da su se Brisel i Kijev saglasili da pošalju evropske trupe u Ukrajinu "pod izgovorom zaštite bezbjednosti cijele Evrope".

"Rusija nije napala nijednu zemlju EU. Rusi su u ratu sa Ukrajincima, postoji rusko-ukrajinski rat, i to nema nikakve veze sa nama", zaključio je Sijarto.