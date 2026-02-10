Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

Izvor:
SRNA
10.02.2026
11:47
Komentari:0
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da EU nije zainteresovana za uspjeh aktuelnih trilateralnih mirovnih pregovora SAD, Ukrajine i Rusije.
"Ministri spoljnih poslova evropskih zemalja sada otvoreno govore da EU nije spremna za mir", rekao je Sijarto.
On je naglasio da je, umjesto mira, u interesu bloka da se rat nastavi.
Sijarto je istakao da Rusija nije u sukobu sa Evropom i da su se Brisel i Kijev saglasili da pošalju evropske trupe u Ukrajinu "pod izgovorom zaštite bezbjednosti cijele Evrope".
"Rusija nije napala nijednu zemlju EU. Rusi su u ratu sa Ukrajincima, postoji rusko-ukrajinski rat, i to nema nikakve veze sa nama", zaključio je Sijarto.
