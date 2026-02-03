Logo
Large banner

Sijarto: Orban - jedini lider EU koja održava veze sa Rusijom, Kinom, Amerikom i Turskom

Izvor:

SRNA

03.02.2026

15:41

Komentari:

0
Сијарто: Орбан - једини лидер ЕУ која одржава везе са Русијом, Кином, Америком и Турском
Foto: ATV

Mađarska je jedina zemlja EU koja održava podjednako dobre odnose sa Rusijom, Sjedinjenim Državama, Kinom i Turskom, rekao je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- U sadašnjem turbulentnom periodu, kada se oblikuje novi svjetski poredak, naša strategija je da osiguramo da su četiri globalna centra moći zainteresovana za uspjeh Mađarske, ili barem da ne žele da vide njen neuspjeh - rekao je Sijarto.

On je dodao da je mađarski premijer Viktor Orban sada jedini evropski lider koji održava dobre odnose sa liderima Sjedinjenih Država, Rusije, Kine i Turske, prenosi list "Mađjar nemzet" /Magyar Nemzet/.

Sijarto je ocijenio da su, suprotno tome, lideri EU odlučili da se izoluju od globalnih sila.

- U sadašnjem okruženju, Mađarska je važno mjesto za sastanke između istočnih i zapadnih kompanija - napomenuo je Sijarto.

U intervjuu za švajcarski list "Veltvohe" mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se svjetski poredak zasnovan na pravilima urušio i da nema smisla držati se njega.

Prema njegovim riječima, neophodno je "pronaći svoje mjesto u ovom novom okruženju".

- Za te ciljeve, lideri treba da ojačaju lične odnose, stiču prijatelje i sklapaju dogovore - istakao je Orban.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Viktor Orban

Rusija

Kina

Amerika

Turska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Будимпешта захтијева укидање забране увоза руске нафте и гаса

Svijet

Budimpešta zahtijeva ukidanje zabrane uvoza ruske nafte i gasa

1 d

0
Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

Svijet

Ukrajinci htjeli da prisile Mađara da ratuje za njih - on umro tokom mobilizacije

2 d

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Brisel se izjasnio - ne želi mir

5 d

0
Сијарто: Тужба поводом забране руског гаса

Svijet

Sijarto: Tužba povodom zabrane ruskog gasa

1 sedm

0

Više iz rubrike

Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску

Svijet

Orban: Briselske birokrate neće odlučivati ko može da uđe u Mađarsku

8 h

0
Превозници протестују

Svijet

Poznato kada će Evropska komisija dati prijedlog prelaznog rješenja za prevoznike

8 h

0
Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина

Svijet

Moskva: Bil Gejts izgradio skrivenu mrežu za kontrolu tržišta vakcina

8 h

0
Тужба тешка милион фунти: Шеф кашљао без маске, он остао без ноге

Svijet

Tužba teška milion funti: Šef kašljao bez maske, on ostao bez noge

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner