Sijarto: Orban - jedini lider EU koja održava veze sa Rusijom, Kinom, Amerikom i Turskom

Mađarska je jedina zemlja EU koja održava podjednako dobre odnose sa Rusijom, Sjedinjenim Državama, Kinom i Turskom, rekao je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- U sadašnjem turbulentnom periodu, kada se oblikuje novi svjetski poredak, naša strategija je da osiguramo da su četiri globalna centra moći zainteresovana za uspjeh Mađarske, ili barem da ne žele da vide njen neuspjeh - rekao je Sijarto.

On je dodao da je mađarski premijer Viktor Orban sada jedini evropski lider koji održava dobre odnose sa liderima Sjedinjenih Država, Rusije, Kine i Turske, prenosi list "Mađjar nemzet" /Magyar Nemzet/.

Sijarto je ocijenio da su, suprotno tome, lideri EU odlučili da se izoluju od globalnih sila.

- U sadašnjem okruženju, Mađarska je važno mjesto za sastanke između istočnih i zapadnih kompanija - napomenuo je Sijarto.

U intervjuu za švajcarski list "Veltvohe" mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se svjetski poredak zasnovan na pravilima urušio i da nema smisla držati se njega.

Prema njegovim riječima, neophodno je "pronaći svoje mjesto u ovom novom okruženju".

- Za te ciljeve, lideri treba da ojačaju lične odnose, stiču prijatelje i sklapaju dogovore - istakao je Orban.