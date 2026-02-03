Poznato kada će Evropska komisija dati prijedlog prelaznog rješenja za prevoznike

Predstavnici svih direktorata Evropske komisije i ministri zemalja Zapadnog Balkana potvrdili su na današnjem sastanku sa prevoznicima da je rješavanje problema profesionalnih vozača u drumskom saobraćaju hitno i EK je zakazala za drugu nedjelju februara novi sastanak na kome će biti predstavljeno prelazno rješenje.

- Zbog hitnosti situacije i protesta koji su održani, Evropska komisija zakazuje sastanak radne grupe za drugu nedelju februara koja će dati predlog za prelazno rješenje. U radnoj grupi će pored predstavika države biti i po jedan član predstavnika prevoznika, ambasade u Briselu i Transportne zajednice - navedeno je saopštenju Poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda.

Na današnjem onlajn sastanku u Briselu koji je bio posvećen problemima sa kojima se vozači iz ovog regiona suočavaju nakon uvođenja sistema EES u Evropskoj uniji, rečeno je da nova strategija donosi rješenje za koje je potrebno više mjeseci da bi se sprovelo u djelo i da treba brže reagovati kako bi se našlo pragmatično rješenje koje ne zahtjeva izmene akata, a daje rješenje za trenutnu situaciju sa profesionalnim vozačima.

Naglašava se i da je Evropska komisija dala poseban kontakt zemljama Zapadnog Balkana za dalju komunikaciju oko problema 90/180.

Poslovno udruženje Međunarodni transport ističe i da su predstavnici Evropske komisije tražili da se hitno nakon sastanka pošalje prijedlog.

Na dnevnom nivou će Evropska komisija, kako dodaju imati kontakte sa ambasadorima zemalja Zapadnog Balkana u Briselu radi davanja povratnih informacija i da se zbog važnosti teme očekuje izjava za novinare od Evropske komisije.

- Na sastanku su predstavnici Evropske komisije pomenuli proteste koji su u prethodnoj nedjelji bili organizovani od strane prevoznika Zapadnog Balkana i istakli veliki negativan uticaj na evropsku ekonomiju. Predstavnici Srbije i Bosne i Hercegovine su više puta ponovili da, ukoliko se ne zaustave hapšenja i deportacije profesionalnih vozača, može se očekivati još veći revolt prevoznika i ponavljanje blokada u bliskom periodu - naglašava se u saopštenju.

Kako je navedeno, na sastancima Srbiju predstavlja ministar za evropske integracije Nemanja Starović, koji je između ostalog predložio rješenje u vidu posebnog uputstva kontrolnim organima zemalja Šengena za prelazni period.