Logo
Large banner

Bitno: Regionalni protest teretnih prevoznika

Izvor:

ATV

03.02.2026

12:25

Битно: Регионални протест теретних превозника
Foto: ATV

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o regionalnom protestu prevoznika.

Koji su zahtjevi?

Kakve su posljedice i ko ih najviše osjeti?

Nazire li se rješenje?

Za 'Bitno' govore: Velibor Peulić, koordinator Konzorcijuma 'Logistika BiH', Radovan Pazurević, vlasnik kompanije 'Sanino' Derventa i Dragoslav Mihajlović, sekretar Udruženja saobraćaja i veza pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Bitno

ATV

Dragana Božić

prevoznici

Large banner

Više iz rubrike

У првом плану: Зоран Стевановић

Emisije

U prvom planu: Zoran Stevanović

1 d

0
Жута: Ведро срце у црном свијету

Emisije

Žuta: Vedro srce u crnom svijetu

4 d

0
Божићно село: Изненадна љубав

Emisije

Božićno selo: Iznenadna ljubav

1 sedm

0
Дервиш и смрт: Може ли се открити смисао живота?

Emisije

Derviš i smrt: Može li se otkriti smisao života?

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner