Bitno: Regionalni protest teretnih prevoznika

Foto: ATV

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o regionalnom protestu prevoznika.

Koji su zahtjevi? Kakve su posljedice i ko ih najviše osjeti? Nazire li se rješenje? Za 'Bitno' govore: Velibor Peulić, koordinator Konzorcijuma 'Logistika BiH', Radovan Pazurević, vlasnik kompanije 'Sanino' Derventa i Dragoslav Mihajlović, sekretar Udruženja saobraćaja i veza pri Privrednoj komori Republike Srpske. Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

