Bitno: Regionalni protest teretnih prevoznika

ATV
03.02.2026
12:25
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o regionalnom protestu prevoznika.
Koji su zahtjevi?
Kakve su posljedice i ko ih najviše osjeti?
Nazire li se rješenje?
Za 'Bitno' govore: Velibor Peulić, koordinator Konzorcijuma 'Logistika BiH', Radovan Pazurević, vlasnik kompanije 'Sanino' Derventa i Dragoslav Mihajlović, sekretar Udruženja saobraćaja i veza pri Privrednoj komori Republike Srpske.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
