U prvom planu: Zoran Stevanović

Izvor:
ATV
02.02.2026
16:14
'U prvom planu' ovog utorka je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.
Razgovaraće o najznačajnijim infrastrukturnim projektima, stanju puteva, tenderima, bezbjednosti saobraćaja, ali i političkoj situaciji u Republici Srpskoj.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
