U prvom planu: Zoran Stevanović

'U prvom planu' ovog utorka je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.

Razgovaraće o najznačajnijim infrastrukturnim projektima, stanju puteva, tenderima, bezbjednosti saobraćaja, ali i političkoj situaciji u Republici Srpskoj.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.