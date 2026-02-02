Logo
Large banner

U prvom planu: Zoran Stevanović

Izvor:

ATV

02.02.2026

16:14

У првом плану: Зоран Стевановић

'U prvom planu' ovog utorka je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.

Razgovaraće o najznačajnijim infrastrukturnim projektima, stanju puteva, tenderima, bezbjednosti saobraćaja, ali i političkoj situaciji u Republici Srpskoj.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Zoran Stevanović

Large banner

Više iz rubrike

Жута: Ведро срце у црном свијету

Emisije

Žuta: Vedro srce u crnom svijetu

2 d

0
Божићно село: Изненадна љубав

Emisije

Božićno selo: Iznenadna ljubav

1 sedm

0
Дервиш и смрт: Може ли се открити смисао живота?

Emisije

Derviš i smrt: Može li se otkriti smisao života?

1 sedm

0
Анонимни љубитељ Божића: Љубав је чаролија Божића

Emisije

Anonimni ljubitelj Božića: Ljubav je čarolija Božića

2 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner