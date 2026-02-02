Logo
Masovni protesti u 150 gradova Njemačke

SRNA

02.02.2026

16:51

0
Масовни протести у 150 градова Њемачке

Vozači autobusa i tramvaja u oko 150 gradova u Njemačkoj stupili su u štrajk zahtijevajući poboljšanje radnih uslova i povećanje plata, piše Bild.

Štrajkom su pogođeni milioni putnika i cjelokupna njemačka privreda, koja bi mogla da zabilježi gubitke do 200 miliona evra po danu štrajka.

Štrajk u organizaciji sindikata “Ver.di” počeo je jutros u 3.30 časova i doveo je do obustave gotovo svih linija autobusa i tramvaja.

Najteže pogođeni gradovi su Minhen, Nirnberg, Augzburg, Štutgart, Karlsrue, Frajburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg i drugi brojni gradovi u saveznim državama Saksoniji, Tiringiji i Brandenburgu.

Njemačka

Štrajk

željeznica

