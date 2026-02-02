Logo
Mrmot Fil prognozira, da li nas očekuje još zime?

Мрмот Фил прогнозира, да ли нас очекује још зиме?

Mrmot Fil iz Panksatonija u američkoj državi Pensilvaniji danas je po izlasku iz zimskog skloništa video svoju sjenku, što bi trebalo da znači da će zima da potraje još šest nedjelja, prenose američki mediji.

Filovu godišnju prognozu i objavu da je vidio svoju sjenku prenijeli su njegovi čuvari u klubu mrmota u Panksatoniju, u zapadnoj Pensilvaniji, prenosi NBC njuz.

Vijest su dočekale desetine hiljada ljudi koji su se okupili uprkos veoma niskim temperaturama kako bi čuli godišnju prognozu mrmota.

Uobičajeno je da publika može da izađe na binu i fotografiše se sa Filom nakon njegove prognoze, ali ove godine je spiker rekao da je previše hladno za to i da se njegovi čuvari plaše da ga predugo drže napolju.

Umjesto toga, publika je zamoljena da izađe na binu, okrene se i "napravi selfi".

U SAD i Kanadi se danas povodom Dana mrmota organizuju manifestacije na kojima se očekuje da ovi "krzneni meteorolozi" predvide koliko dugo će trajati zima i kada će se osjetiti prvi dašak proljeća.

Najpoznatije manifestacije se održavaju u Mičigenu i Pensilvaniji, a slični događaji održavaju se u više od 28 američkih država i kanadskih provincija, prenosi Fri Detroit pres.

Prema verovanju, ako mrmot Vudi iz Mičigena, ili Panksatoni Fil iz Pensilvanije, ne budu danas vidjeli svoju sjenku, proljećno vrijeme stiže ranije.

илу-трчање по снијегу-11122025

Zdravlje

Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega

Dan mrmota se obilježava 2. februara još od 19. vijeka, a prema dugogodišnjoj tradiciji, očekuje se da ove životinje predvide kada dolazi proljećno vrijeme.

Nakon premijere filma "Dan mrmota" daleke 1993. godine, u kojem je glumio Bil Marej, ove manifestacije postale su još popularnije.

Prema predanju, ako mrmoti izađu iz svojih jazbina i vide svoju sjenku, oni će se povući i zima će trajati još šest nedjelja.

Ukoliko, međutim, ne budu vidjeli svoje senke, to znači da je rano proljećno vrijeme pred vratima i da može da se očekuje porast temperature u narednim nedjeljama.

(sputnik srbija)

