Ekolozi u ovoj državi dobijaju policijska ovlaštenja

Britanska Agencija za zaštitu životne sredine (EA) mogla bi da dobije ovlaštenja slična policijskim u okviru pooštrenih mjera vlade protiv nezakonitog odlaganja otpada, prenosi danas Skaj njuz.

Novonajavljena mjera, koja je dio Akcionog plana za borbu protiv kriminala u vezi sa otpadom, usmjerena je na probleme kao što su nelegalno odlaganje otpada i velike ilegalne deponije.

Kako se navodi, ove mjere mogle bi da omoguće službenicima za sprovođenje zakona da hapse osumnjičene prestupnike bez naloga.

Vlada je saopštila da bi službenici EA takođe mogli da zaplijene imovinu i pretražuju prostorije bez naloga, dodajući da usvaja politiku „nulte tolerancije“ prema ilegalnim deponijama koje se pojavljuju širom zemlje.

- Ovo bi omogućilo zaposlenima u EA da intervenišu ranije, privedu pravdi više počinilaca i udare po organizovanim bandama koje stoje iza ilegalnog odlaganja otpada, remeteći njihove finansije - navodi se u saopštenju Ministarstva za životnu sredinu, hranu i ruralne poslove.

Kako se dodaje, Agencija za zaštitu životne sredine tako bi postala jedna od rijetkih organizacija sa ovim ovlašćenjima, što je jasan signal da se kriminal u vezi sa otpadom tretira kao vrsta ozbiljnog organizovanog kriminala.

Od jula 2024. do kraja prošle godine, rad Agencije doveo je do 122 krivična gonjenja, izricanja 10 zatvorskih kazni, a zatvoreno je i 1.205 ilegalnih deponija otpada.

Prema novom zakonu, prestupnici uhvaćeni u nezakonitom transportu i rukovanju otpadom mogu dobiti kazne do pet godina zatvora.

Ministarka za životnu sredinu Ema Rejnolds izjavila je da kriminal povezan sa ilegalnim odlaganjem otpada uništava selo i lokalne zajednice, nanoseći štetu životnoj sredini i ekonomiji.

Srbija Najpoznatiji srpski zmijolovac uhvatio monstruma kapitalca

- Zato preduzimamo odlučne mjere. Dajemo Agenciji za životnu sredinu ovlašćenja slična policijskim, koja su im potrebna da zaustave kriminalce i brzo privedu odgovorne pravdi - rekla je ona.

Direktor EA, Filip Dafi, rekao je da kriminal povezan sa otpadom donosi brojne probleme zajednicama, te da su zbog toga značajno pojačane mjere protiv te pojave.

On je istakao da je važno da se u borbi protiv ove vrste kriminala udruže snage, zbog čega Agencija blisko sarađuje sa policijom i lokalnim upravama.