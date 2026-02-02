Logo
Nijemci piju sve manje piva, prodaja na najnižem nivou u protekle tri decenije

Izvor:

Sputnik Srbija

02.02.2026

15:14

Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

Prodaja piva u Njemačkoj je u 2025. pala za šest odsto u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 497,1 milion litara na oko 7,8 milijardi litara, što je najniži nivo od početka praćenja podataka 1993. godine, saopštio je danas Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Prvi put u istoriji, ukupna prodaja piva u Njemačkoj je pala ispod granice od osam milijardi litara, dodaje se u izveštaju.

U poređenju sa 2015. godinom, prodaja piva manja je za 18,9 odsto, odnosno za oko 1,8 milijardi litara.

Najveći dio piva u Njemačkoj, oko 82,5 odsto, prodat je na domaćem tržištu i na njega je plaćen porez, pri čemu je domaća potrošnja pala za 5,8 odsto na 6,4 milijarde litara.

Preostalih 17,5 odsto odnosi se na prodato pivo koje nije oporezovano, jer je ili izvezeno u inostranstvo ili dato zaposlenima u pivarama, a u ovom slučaju je registrovan pad za sedam odsto na oko 1,4 milijarde litara.

Пиво

Srbija

Prevrnuo se kamion pun piva: Teret rasut po putu

Izvoz u zemlje Evropske unije smanjen je za 1,3 odsto na 798,5 miliona litara, dok je izvoz u zemlje van Evropske unije pao za čak 14,2 odsto, na 552,8 miliona litara.

Destatis navodi da je i tokom 2025. bio prisutan uobičajeni sezonski obrazac, sa rastom prodaje u prolećnim i ljetnjim mjesecima i padom tokom jeseni i zime, ali i da se nastavio dugoročni silazni trend.

Pad je zabilježen i kod mješavina piva sa bezalkoholnim napicima, poput limunade ili kole, čija je prodaja u 2025. smanjena za 5,2 odsto u odnosu na 2024. godinu, na 402 miliona litara, navodi se na veb stranici Destatisa.

(sputnik srbija)

