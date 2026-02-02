Biznismen otet ispred kuće, tijelo kasnije pronađeno u potoku

Tijelo mladića pronađeno je u nedjelju u potoku u Nea Peramosu u Grčkoj, a prvi rezultati istrage pokazuju da se najvjerovatnije radi o mladom biznismenu (27) koji je prošle nedjelje otet ispred kuće.

Portparolka grčke policije rekla je u ponedjeljak da niko nije kontaktirao porodicu mladića.

Kako je portparolka ELAS-a Konstancija Dimoglidu rekla u ponedjeljak ujutru, da nakon otmice niko nije kontaktirao njegovu porodicu.

Prema njenim riječima, 27-godišnjak "nikada nije bio pod prismotrom policije", a forenzički izvještaj će utvrditi da li je mladić ubijen na mjestu gdje je njegovo tijelo pronađeno.

Policija takođe traži informacije sa video snimaka koje ima na raspolaganju kako bi identifikovala vozilo koje su koristili nepoznati muškarci koji su oteli 27-godišnjaka.

Glavne vijesti Mege prikazale su video snimak koji prikazuje trenutak otmice mladića. Dva muškarca, od kojih je jedan naoružan, ubacili su 27-godišnjaka u svoje vozilo.

Istovremeno, istražuje se da li su mladom biznismenu u prošlosti upućene prijetnje, a prve izjave njegovih rođaka, za sada, ne rasvjetljavaju ovu verziju.

Tijelo je otkrio čovjek koji je šetao psa i slučajno prolazio pored mjesta zločina.

Rezultati obdukcije su pokazali da je žrtva više puta upucana. Na licu mjesta pronađene su dvije čaure, a vjeruje se da su počinioci pokušali da spale tijelo, ali nisu uspjeli.

Istraga je pokazala da postoji veza između 27-godišnjaka i osoba povezanih sa ubistvom drugog biznismena koje se dogodilo u Mandri početkom 2024. godine, prenosi "Telegraf".