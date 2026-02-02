Logo
Large banner

Biznismen otet ispred kuće, tijelo kasnije pronađeno u potoku

Izvor:

Telegraf

02.02.2026

14:35

Komentari:

0
Бизнисмен отет испред куће, тијело касније пронађено у потоку
Foto: Pexels

Tijelo mladića pronađeno je u nedjelju u potoku u Nea Peramosu u Grčkoj, a prvi rezultati istrage pokazuju da se najvjerovatnije radi o mladom biznismenu (27) koji je prošle nedjelje otet ispred kuće.

Portparolka grčke policije rekla je u ponedjeljak da niko nije kontaktirao porodicu mladića.

Kako je portparolka ELAS-a Konstancija Dimoglidu rekla u ponedjeljak ujutru, da nakon otmice niko nije kontaktirao njegovu porodicu.

63a4507a8b88e uio bih

Ekonomija

UIO: U januaru prikupljeno pet miliona KM više indirektnih poreza

Prema njenim riječima, 27-godišnjak "nikada nije bio pod prismotrom policije", a forenzički izvještaj će utvrditi da li je mladić ubijen na mjestu gdje je njegovo tijelo pronađeno.

Policija takođe traži informacije sa video snimaka koje ima na raspolaganju kako bi identifikovala vozilo koje su koristili nepoznati muškarci koji su oteli 27-godišnjaka.

Glavne vijesti Mege prikazale su video snimak koji prikazuje trenutak otmice mladića. Dva muškarca, od kojih je jedan naoružan, ubacili su 27-godišnjaka u svoje vozilo.

Istovremeno, istražuje se da li su mladom biznismenu u prošlosti upućene prijetnje, a prve izjave njegovih rođaka, za sada, ne rasvjetljavaju ovu verziju.

Tijelo je otkrio čovjek koji je šetao psa i slučajno prolazio pored mjesta zločina.

688b65462e776 radnici gradiliste radnik

Ekonomija

Mala opština u BiH ima više radnih mjesta nego radnika

Rezultati obdukcije su pokazali da je žrtva više puta upucana. Na licu mjesta pronađene su dvije čaure, a vjeruje se da su počinioci pokušali da spale tijelo, ali nisu uspjeli.

Istraga je pokazala da postoji veza između 27-godišnjaka i osoba povezanih sa ubistvom drugog biznismena koje se dogodilo u Mandri početkom 2024. godine, prenosi "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi:

otmica

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја

Svijet

Peskov: Povratak dijalogu Rusije i Evrope je zdrava ideja

5 h

0
Посјета чувеној атракцији у Риму више није бесплатна

Svijet

Posjeta čuvenoj atrakciji u Rimu više nije besplatna

5 h

0
Некада "обећана земља" пада великом брзином: Више од 450.000 људи тражи посао

Svijet

Nekada "obećana zemlja" pada velikom brzinom: Više od 450.000 ljudi traži posao

5 h

0
Олуја руши све пред собом: Градови парализовани, има повријеђених

Svijet

Oluja ruši sve pred sobom: Gradovi paralizovani, ima povrijeđenih

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner