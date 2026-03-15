Logo
Large banner

Netanjahu se oglasio povodom glasina o njegovoj smrti: Evo šta je poručio u snimku

Izvor:

Tanjug

15.03.2026

17:10

Komentari:

0
Бењамин Нетанјаху премијер Израела
Foto: Jean De La Street/X/Screenshot

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu demantovao je glasine o svojoj smrti nakon iranskog napada, objavivši video iz kafića u kojem naručuje kafu i pokazuje da je živ.

Netanjahu je ismijao teorije zavjere na društvenim mrežama i pozvao građane da, uz oprez, nastave svakodnevne aktivnosti.

goca bozinovska

Na snimku, koji je napravljen u jednom kafiću, Netanjahu naručuje kafu i kaže: "Umro sam... za kafom“, koristeći uobičajenu hebrejsku frazu kojom se naglašava da neko nešto mnogo voli, pojašnjava Tajms of Izrael.

"Volim svoj narod do smrti", dodao je izraelski premijer, ističući da je ponosan na način na koji se građani ponašaju u aktuelnoj situaciji.

Netanjahu je na snimku podigao obje ruke i pokazao da ima svih deset prstiju, nakon što su se pojavile glasine da je njegova konferencija za novinare u četvrtak zapravo bila snimak generisan vještačkom inteligencijom.

Na pojedinim nalozima na društvenim mrežama tvrdilo se da se na snimku vidi kako Netanjahu na jednoj ruci ima šest prstiju.

Izraelski premijer je u obraćanju pozvao građane da izađu iz svojih domova i udahnu svjež vazduh, ali da ostanu u blizini skloništa.

On je, takođe, obećao da će vlada, koliko god je to moguće, ublažiti ograničenja koja se odnose na svakodnevne aktivnosti građana.

Podijeli:

Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner