Dodik Orbanu čestitao nacionalni dan: Srpska Mađarsku doživljava kao posljednje ostrvo mira

Izvor:
SRNA
15.03.2026
16:38
Milorad Dodik čestitao je danas premijeru Mađarske Viktoru Orbanu Nacionalni dan, kojim se 15. marta obilježava početak revolucije za oslobođenje mađarskog naroda od habzburške vlasti.
Dodik je istakao da je značaj revolucije, započete 15. marta 1848. godine, utoliko veći što je mađarski narod za svoju slobodu stao nasuprot mnogo jačem i brojnijem neprijatelju.
- Istorija se ponavlja. Kako prolaze godine, svjedoci smo da važne praznike dočekujemo u sve složenijim okolnostima. Ratovi, krize, ugrožena bezbjednost - postale su novo lice Evrope i Evropske unije - naglasio je Dodik u čestitki.
Dodik je istakao da srpski narod i institucije Republike Srpske, Mađarsku pod Orbanovim vođstvom, doživljavaju kao posljednje ostrvo mira i hrišćanskih sloboda, razuma i liderske snage i hrabrosti.
- S tim u vezi, iskreno se nadam, dragi prijatelju, da ću ti za mjesec dana, sa radošću, čestitati i pobjedu na izborima - poručio je Dodik.
Dodik je naglasio da su izbori u Mađarskoj, planirani za 12. april ove godine, istorijski i više su od parlamentarnih izbora.
- Čvrsto vjerujem da se u aprilu, upravo u Mađarskoj, određuje budućnost EU, cijele Evrope, a posebno regiona kojem pripada Republika Srpska. Uzdamo se u mudrost mađarskog naroda, i otpornost Vaše partije na napade - naveo je Dodik.
Dodik je izrazio uvjerenje da će mađarski narod opet izabrati patriotsku vladu, sa Orbanom i Fidesom na čelu.
- Siguran sam da će i srpski narod sa pravom glasa u Mađarskoj, takođe glasati na isti način - istakao je Dodik.
