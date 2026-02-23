Jak zemljotres pogodio Kinu

Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je okrug Juli, u sjeverozapadnoj kineskoj autonomnoj oblasti Sinđang Ujgur, saopštile su lokalne vlasti.

Za sada nema izvještaja o žrtvama ili urušavanju kuća, javlja Sinhua.

Epicentar potresa bio je na dubini od 15 kilometara.

Neimenovani vladini zvaničnici okruga Juli rekli su da se potres snažno osjetio u tom području.

Službe za hitne intervencije i gašenje požara poslate su ubrzo nakon zemljotresa, a spasilačke ekipe upućene su ka epicentru.

Saobraćaj, struja, telekomunikacije i svakodnevni život u okrugu su uobičajeni.