Jak zemljotres pogodio Kinu

Izvor:

SRNA

23.02.2026

08:33

Јак земљотрес погодио Кину
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je okrug Juli, u sjeverozapadnoj kineskoj autonomnoj oblasti Sinđang Ujgur, saopštile su lokalne vlasti.

Za sada nema izvještaja o žrtvama ili urušavanju kuća, javlja Sinhua.

Epicentar potresa bio je na dubini od 15 kilometara.

Neimenovani vladini zvaničnici okruga Juli rekli su da se potres snažno osjetio u tom području.

Službe za hitne intervencije i gašenje požara poslate su ubrzo nakon zemljotresa, a spasilačke ekipe upućene su ka epicentru.

Saobraćaj, struja, telekomunikacije i svakodnevni život u okrugu su uobičajeni.

Zemljotres

Kina

