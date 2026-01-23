Jača zima povećala potražnju za peletom

Jača zima i temperatura vazduha ispod nule povećali su potražnju za peletom, što je u jednu ruku uticalo i na korekciju cijena ovog energenta, izjavio je predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović.

Ivanović je naveo da se pelet može nabaviti na pojedinim pumpama i u tržnim centrima, kao i da su kompanije bile na godišnjim odmorima i prestale sa proizvodnjom zbog praznika.

- Proizvodnja sada radi i nema velikog dotoka sirovina iz šuma, ali poprilična je zaliha pripremljena kod proizvođača - istakao je Ivanović.

On je naveo da je cijena, u zavisnosti od tržišta gdje se pelet potražuje, u rasponu od 550 do 600 KM.

Prema njegovim riječima, proizvođači peleta u sezoni grijanja rade u maksimalnom kapacitetu, što često dovodi i do kvarova.

- Veliki je pritisak tržišta, pogotovo kada se radi na minusu u maksimalnom kapacitetu, što uzrokuje kvarove. Imali smo slučaj da je jedan proizvođač imao i požar - naveo je Ivanović.

Ivanović je rekao da je preporuka potrošačima da se na vrijeme snabdijevaju peletom, te da je idealno vrijeme za nabavku proljeće.