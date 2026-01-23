Logo
Državljani Hrvatske ostali zaglavljeni na planini u automobilu: Pogledajte akciju spasavanja

23.01.2026

07:57

Спашавање из снијега
Foto: GSS/Facebook/Screenshot

Zbog obilnih snježnih nanosa i otežanih zimskih uslova, putni pravac Rujište – Konjic trenutno je neprohodan, a na ovom području juče je zabilježena još jedna intervencija spašavanja.

Kako je saopšteno iz Gorske službe spašavanja Prenj, njihovi pripadnici zaprimili su poziv za pomoć nakon što je putničko vozilo hrvatskih državljana zapelo u snijegu ispod planine Prenj, na nekategorisanom putu na relaciji Rujište – Konjic.

Индонезија-пад авиона

Svijet

Pronađena tijela 10 putnika iz aviona koji se srušio za vikend

Prema dostupnim informacijama, navigacija je vozače usmjerila najkraćom rutom s Rujišta prema Sarajevu, što ih je dovelo na izuzetno opasnu zimsku dionicu koja u ovim vremenskim uslovima nije sigurna za saobraćaj. Spasioci su, uz angažman off-road vozila i veliki napor na terenu, uspjeli izvući zaglavljeno vozilo i pomoći putnicima.

Iz GSS-a Prenj upozoravaju da se ovakve situacije često ponavljaju jer vozači, ne poznajući stanje nekategorisanih puteva, nastavljaju vožnju sve dok se ne nađu u ozbiljnoj opasnosti.

Treći put u manje od mjesec dana, GSS je, zbog navigacije, koja je strane državljane uputila na "najkraći put", morala da interveniše u opasnim situacijama.

Bolnica

Svijet

Medicinar ubijao pacijente: Policija došla do jezivog otkrića

Gotovo bez presedana dešava se da ljudi prate navigaciju sve dok se ne nađu u bezizlaznoj situaciji.

